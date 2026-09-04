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Фефелова и Валов получили 65,33 балла за ритм-танец на юниорском ГП

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские фигуристы Мария Фефелова и Артём Валов выступили с ритм-танцем на юниорском этапе Гран-при в Бангкоке. За прокат танцевальный дуэт получил 65,33 балла, сообщает Советский спорт.

Фефелова и Валов выходили на лед под первым стартовым номером. Соревнования проходят в Таиланде с 3 по 5 сентября.

Российские фигуристы представлены на турнире в нейтральном статусе. В этот же день, 4 сентября, на этапе юниорского Гран-при также запланированы выступления девушек-одиночниц с произвольной программой.

Для Фефеловой и Валова это уже второй международный старт в сезоне. На предыдущем этапе юниорского Гран-при в Сиане российская пара заняла первое место в танцах на льду.

В Китае дуэт набрал 162,16 балла по сумме двух программ. Тогда Фефелова и Валов получили 62,10 балла за ритм-танец и 99,06 балла за произвольный танец.

На том же этапе в Сиане победы в своих видах одержали и другие российские фигуристы. Среди них были Лев Лазарев, София Дзепка, а также спортивная пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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