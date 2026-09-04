Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт
ПроКазань
Домашние пельмени хороши сочетанием тонкого теста, сочного мясного фарша и лука, но лепка каждой заготовки занимает немало времени. Тот же набор продуктов можно собрать в одной форме и отправить в духовку.
Тесто раскатывается пластами, между ними распределяется сырой фарш, а небольшое количество бульона помогает начинке остаться сочной. После запекания получается сытное блюдо, которое удобно нарезать на порции.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого блюда тесто стараюсь раскатывать тонко, примерно до 2 мм. Толстые пласты требуют больше жидкости и времени, а результат уже меньше напоминает привычные домашние пельмени».
Что понадобится
На 5–6 порций:
Для теста:
пшеничная мука — 350 г;
вода — 150 мл;
яйцо — 1 шт.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
мясной фарш — 500 г;
репчатый лук — 2 шт.;
холодная вода — 50 мл;
соль — 1 ч. л. без горки;
черный перец — по вкусу;
сливочное масло — 20 г;
мясной или овощной бульон — 200 мл.
Как приготовить ленивые пельмени
Замесите тесто. Соедините яйцо, воду, соль и масло. Постепенно добавьте муку и вымешивайте примерно 7–8 минут. Тесто должно стать плотным и эластичным. Накройте его и оставьте на 20–30 минут.
Подготовьте фарш. Лук очень мелко нарежьте или натрите. Соедините с мясом, посолите, поперчите и добавьте 50 мл холодной воды. Хорошо перемешайте.
Раскатайте тесто. Разделите его на 3 части. Каждую раскатайте в тонкий пласт по размеру формы. Лишнее тесто по краям можно обрезать.
Соберите блюдо. Форму смажьте сливочным маслом. Положите первый пласт теста, распределите половину фарша. Накройте вторым пластом, добавьте оставшийся фарш и закройте последним слоем теста.
Добавьте бульон. Аккуратно влейте его по краям формы. Жидкости не должно быть слишком много — тесто не нужно полностью погружать в нее.
Запекайте под фольгой. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.
Подрумяньте верх. Снимите фольгу, смажьте тесто небольшим количеством сливочного масла и готовьте еще 10–15 минут. Перед подачей оставьте блюдо на 5–10 минут.
Зачем добавлять жидкость
Обычные пельмени готовятся в воде, поэтому тесто успевает стать мягким, а начинка сохраняет сок. В духовке условия другие: без дополнительной влаги верх и края могут подсохнуть раньше, чем приготовится фарш.
Бульон вместе с соком мяса создает внутри формы влажную среду. Фольга удерживает пар, поэтому сначала блюдо лучше готовить закрытым. Снимать ее стоит лишь в конце.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я сделала слои фарша слишком толстыми. Лучше распределять мясо равномерно и без высокой горки: тогда оно быстрее доходит до готовности, а тесто успевает приготовиться одновременно с начинкой».
Подавать такой вариант можно так же, как обычные пельмени: со сметаной, сливочным маслом, черным перцем или зеленью. Только вместо долгой лепки весь ужин собирается сразу в одной форме.
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