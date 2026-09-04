Кулинария

Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Ленивые пельмени можно приготовить без лепки: ...

ПроКазань

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Домашние пельмени хороши сочетанием тонкого теста, сочного мясного фарша и лука, но лепка каждой заготовки занимает немало времени. Тот же набор продуктов можно собрать в одной форме и отправить в духовку.

Тесто раскатывается пластами, между ними распределяется сырой фарш, а небольшое количество бульона помогает начинке остаться сочной. После запекания получается сытное блюдо, которое удобно нарезать на порции.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого блюда тесто стараюсь раскатывать тонко, примерно до 2 мм. Толстые пласты требуют больше жидкости и времени, а результат уже меньше напоминает привычные домашние пельмени».

Что понадобится

На 5–6 порций:

Для теста:

  • пшеничная мука — 350 г;

  • вода — 150 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

  • мясной фарш — 500 г;

  • репчатый лук — 2 шт.;

  • холодная вода — 50 мл;

  • соль — 1 ч. л. без горки;

  • черный перец — по вкусу;

  • сливочное масло — 20 г;

  • мясной или овощной бульон — 200 мл.

Как приготовить ленивые пельмени

  1. Замесите тесто. Соедините яйцо, воду, соль и масло. Постепенно добавьте муку и вымешивайте примерно 7–8 минут. Тесто должно стать плотным и эластичным. Накройте его и оставьте на 20–30 минут.

  2. Подготовьте фарш. Лук очень мелко нарежьте или натрите. Соедините с мясом, посолите, поперчите и добавьте 50 мл холодной воды. Хорошо перемешайте.

  3. Раскатайте тесто. Разделите его на 3 части. Каждую раскатайте в тонкий пласт по размеру формы. Лишнее тесто по краям можно обрезать.

  4. Соберите блюдо. Форму смажьте сливочным маслом. Положите первый пласт теста, распределите половину фарша. Накройте вторым пластом, добавьте оставшийся фарш и закройте последним слоем теста.

  5. Добавьте бульон. Аккуратно влейте его по краям формы. Жидкости не должно быть слишком много — тесто не нужно полностью погружать в нее.

  6. Запекайте под фольгой. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут.

  7. Подрумяньте верх. Снимите фольгу, смажьте тесто небольшим количеством сливочного масла и готовьте еще 10–15 минут. Перед подачей оставьте блюдо на 5–10 минут.

Зачем добавлять жидкость

Обычные пельмени готовятся в воде, поэтому тесто успевает стать мягким, а начинка сохраняет сок. В духовке условия другие: без дополнительной влаги верх и края могут подсохнуть раньше, чем приготовится фарш.

Бульон вместе с соком мяса создает внутри формы влажную среду. Фольга удерживает пар, поэтому сначала блюдо лучше готовить закрытым. Снимать ее стоит лишь в конце.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я сделала слои фарша слишком толстыми. Лучше распределять мясо равномерно и без высокой горки: тогда оно быстрее доходит до готовности, а тесто успевает приготовиться одновременно с начинкой».

Подавать такой вариант можно так же, как обычные пельмени: со сметаной, сливочным маслом, черным перцем или зеленью. Только вместо долгой лепки весь ужин собирается сразу в одной форме.

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