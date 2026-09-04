Пельмени не леплю: тесто и фарш собираю слоями — получается ужин с тем же вкусом - "ленивый" рецепт

Домашние пельмени хороши сочетанием тонкого теста, сочного мясного фарша и лука, но лепка каждой заготовки занимает немало времени. Тот же набор продуктов можно собрать в одной форме и отправить в духовку.

Тесто раскатывается пластами, между ними распределяется сырой фарш, а небольшое количество бульона помогает начинке остаться сочной. После запекания получается сытное блюдо, которое удобно нарезать на порции.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого блюда тесто стараюсь раскатывать тонко, примерно до 2 мм. Толстые пласты требуют больше жидкости и времени, а результат уже меньше напоминает привычные домашние пельмени».

Что понадобится

На 5–6 порций:

Для теста:

пшеничная мука — 350 г;

вода — 150 мл;

яйцо — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

мясной фарш — 500 г;

репчатый лук — 2 шт.;

холодная вода — 50 мл;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу;

сливочное масло — 20 г;

мясной или овощной бульон — 200 мл.

Как приготовить ленивые пельмени

Замесите тесто. Соедините яйцо, воду, соль и масло. Постепенно добавьте муку и вымешивайте примерно 7–8 минут. Тесто должно стать плотным и эластичным. Накройте его и оставьте на 20–30 минут. Подготовьте фарш. Лук очень мелко нарежьте или натрите. Соедините с мясом, посолите, поперчите и добавьте 50 мл холодной воды. Хорошо перемешайте. Раскатайте тесто. Разделите его на 3 части. Каждую раскатайте в тонкий пласт по размеру формы. Лишнее тесто по краям можно обрезать. Соберите блюдо. Форму смажьте сливочным маслом. Положите первый пласт теста, распределите половину фарша. Накройте вторым пластом, добавьте оставшийся фарш и закройте последним слоем теста. Добавьте бульон. Аккуратно влейте его по краям формы. Жидкости не должно быть слишком много — тесто не нужно полностью погружать в нее. Запекайте под фольгой. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35 минут. Подрумяньте верх. Снимите фольгу, смажьте тесто небольшим количеством сливочного масла и готовьте еще 10–15 минут. Перед подачей оставьте блюдо на 5–10 минут.

Зачем добавлять жидкость

Обычные пельмени готовятся в воде, поэтому тесто успевает стать мягким, а начинка сохраняет сок. В духовке условия другие: без дополнительной влаги верх и края могут подсохнуть раньше, чем приготовится фарш.

Бульон вместе с соком мяса создает внутри формы влажную среду. Фольга удерживает пар, поэтому сначала блюдо лучше готовить закрытым. Снимать ее стоит лишь в конце.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первый раз я сделала слои фарша слишком толстыми. Лучше распределять мясо равномерно и без высокой горки: тогда оно быстрее доходит до готовности, а тесто успевает приготовиться одновременно с начинкой».

Подавать такой вариант можно так же, как обычные пельмени: со сметаной, сливочным маслом, черным перцем или зеленью. Только вместо долгой лепки весь ужин собирается сразу в одной форме.

Рекомендуем также: