Свекла после варки получается водянистой и бледной: другой способ приготовления сохраняет вкус лучше

Свеклу для салата или гарнира привычно отправляют в кастрюлю с водой. Но после долгой варки корнеплод иногда получается слишком влажным, а вкус кажется менее насыщенным. Есть способ обойтись вообще без большой кастрюли.

Свеклу можно запечь целиком в духовке. Она готовится без прямого контакта с водой, поэтому вкус получается более концентрированным, а мякоть — плотной и удобной для нарезки. Особенно хорошо разница заметна в винегрете и салатах.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для салатов свеклу чаще запекаю, а не варю. Стараюсь выбирать корнеплоды примерно одинакового размера — тогда не приходится доставать один через час, а другой оставлять в духовке еще на полчаса».

Что понадобится

Для базового варианта:

свекла — 4 шт. среднего размера;

растительное масло — 1 ч. л. по желанию;

пергамент или форма с крышкой.

Для простого гарнира:

готовая свекла — 500 г;

растительное масло — 1–2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — по желанию.

Как запечь свеклу

Выберите корнеплоды. Лучше взять небольшую или среднюю свеклу диаметром примерно 6–8 см. Очень крупная будет готовиться значительно дольше. Хорошо вымойте. Кожицу не снимайте. Длинный хвостик можно укоротить, но срезать корнеплод до мякоти не стоит. Подготовьте к духовке. Положите свеклу в форму с крышкой или заверните каждый корнеплод в пергамент, а затем разместите в жаропрочной посуде. Запекайте. Готовьте при 190–200 градусах. Средним корнеплодам обычно требуется около 50–70 минут, крупным — дольше. Проверьте готовность. Тонкий нож должен без значительного усилия входить до середины. Ориентироваться только на время не стоит — оно сильно зависит от размера и возраста свеклы. Остудите. Дайте готовым корнеплодам немного остыть. После этого кожица обычно снимается значительно легче. Заправьте. Для простого гарнира нарежьте свеклу кубиками или дольками, добавьте масло, чеснок, соль, перец и зелень.

Почему запекание дает другой результат

Во время обычной варки свекла долго находится в воде. При запекании прямого контакта с ней нет, поэтому корнеплод не набирает дополнительную влагу, а собственный сок остается внутри.

Есть и еще одно преимущество: не приходится следить за уровнем воды в кастрюле. Свеклу можно отправить в духовку заранее, проверить ближе к окончанию приготовления и использовать после остывания.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовность проверяю именно в самой толстой части. Бывает, что снаружи свекла уже кажется мягкой, а сердцевина остается плотной. Для винегрета это особенно неудобно — кубики получаются разными по текстуре».

Запеченную свеклу удобно готовить сразу на несколько блюд. После полного остывания часть можно отправить в салат, а оставшуюся нарезать дольками и подать как самостоятельный овощной гарнир.

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