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Голландские ученые допустили, что жизнь после смерти возможна

Анастасия Шарова Автор статьи
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Нидерландские нейропсихологи Ривас, Дирвен и Смит изучили более 70 случаев клинической смерти и допустили, что существование после смерти может быть возможным, сообщает Кулик.

В ходе исследования пациенты рассказывали, что во время клинической смерти будто бы выходили за пределы тела. По их словам, сознание продолжало существовать отдельно от физической оболочки.

Особое внимание ученых привлек один из случаев, связанный с операцией на сердце. Пациента уже сочли умершим, а его родственникам сообщили о смерти. Однако затем аппарат неожиданно зафиксировал сердцебиение, и мужчина ожил без дополнительного медицинского вмешательства.

Позже пациент описал происходившее в операционной, хотя во время операции находился под повязкой. В частности, он рассказал о деталях, которые, как утверждается, не мог видеть обычным способом. Среди них были записки медсестры.

Этот случай заинтересовал исследователей, поскольку восстановление пациента и его воспоминания о событиях во время клинической смерти остаются, по версии источника, необъясненными с точки зрения медицины.

Авторы исследования считают, что подобные рассказы могут указывать на возможность существования сознания после остановки жизненных функций. При этом в материале речь идет именно о выводах исследователей и сообщениях пациентов, а не о доказанном научном факте.

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