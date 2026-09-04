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Мэр Жоли запретил тигровым комарам летать над коммуной во Франции

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли подписал необычное постановление, запрещающее тигровым комарам пролетать над территорией населенного пункта. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на распространение насекомых, сообщается на сайте Ville de Saint-Just Saint-Rambert.

В документе говорится, что комарам запрещены повторяющиеся, низкие или круговые полеты, а также укусы жителей. Такие действия, как отмечается в постановлении, могут вызывать раздражение и сильное недовольство.

Также в тексте указано, что любой тигровый комар, который не будет соблюдать требования, может столкнуться с ответственностью. Постановление носит шутливый характер, но связано с реальной проблемой для жителей коммуны.

Сен-Жюст-Сен-Рамбер находится в департаменте Луара на востоке Франции. По данным местных СМИ, город насчитывает около 15 тысяч жителей.

Мэр Оливье Жоли объяснил, что тема одновременно серьезная и легкая: такие насекомые способны заметно мешать повседневной жизни. Жители жаловались, что из-за комаров стало трудно спокойно находиться на улице.

При этом власти коммуны принимают не только символические меры. В городе уже установили ловушки для комаров, домики для летучих мышей, скворечники для синиц и опоры для ласточек.

Эти животные и птицы относятся к естественным врагам насекомых и помогают сдерживать их численность. На меры борьбы с тигровыми комарами муниципалитет выделил 45 тысяч евро.

Власти также напоминают жителям, что борьба с комарами зависит не только от муниципальных служб. Горожанам рекомендуют следить за участками возле домов и не допускать условий, при которых насекомые могут размножаться.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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