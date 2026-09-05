Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Обычная команда в терминале, сгенерированная нейросетью Claude, привела к полному отказу операционной системы на Mac iOS-разработчика с ником deeplycuriouss.
После выполнения команды устройство перестало работать, а сам разработчик лишился доступа к компьютеру. Инцидент произошел из-за того, что программист доверился подсказке искусственного интеллекта и ввел консольную команду без предварительной проверки.
Восстановить работоспособность Mac удалось только спустя несколько часов.
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