Команда нейросети Claude на несколько часов заблокировала Mac разработчика

Обычная команда в терминале, сгенерированная нейросетью Claude, привела к полному отказу операционной системы на Mac iOS-разработчика с ником deeplycuriouss.

После выполнения команды устройство перестало работать, а сам разработчик лишился доступа к компьютеру. Инцидент произошел из-за того, что программист доверился подсказке искусственного интеллекта и ввел консольную команду без предварительной проверки.

Восстановить работоспособность Mac удалось только спустя несколько часов.