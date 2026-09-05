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Где в Казани вечером 5 сентября не хватало бензина и сколько он стоил

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Вечером 5 сентября на казанских АЗС топливо в о...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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К вечеру 5 сентября почти на всех заправках Казани можно было найти топливо, однако на части АЗС случались перебои с АИ-92 и АИ-95. На некоторых станциях выстраивались очереди. Такую картину вечером показывал сервис «Яндекс Карты».

По словам местного автомобилиста Ильгиза, ближе к ночи на отдельных заправках бензин заканчивался, в том числе на «Газпромнефти» на Краснококшайской. Заправку он в итоге нашел на Васильченко и обратил внимание, что на других АЗС цены бывают заметно выше рыночных.

Стоимость топлива в разных сетях заметно отличалась. На «Татнефти» литр АИ-92 стоил 63,05 рубля, АИ-95 — от 67,2 до 68,2 рубля. На «ТАИФ-НК» АИ-92 продавали за 68,75 рубля, АИ-95 — за 74,85 рубля. Дороже всего бензин стоил на Irbis: 81,9 рубля за АИ-92 и 89,9 рубля за АИ-95. Ранее ФАС требовала от этой сети снизить цены, после чего АИ-92 временно дешевел до 74,9 рубля.

На заправках «Лукойла» и Teboil к этому времени, по данным сервиса, оставался в основном дизель, местами — АИ-100. Согласно статистике Татарстанстата на 31 августа, средняя цена АИ-92 в республике составляла 68,11 рубля, АИ-95 — 73,81 рубля, АИ-98 — 98,07 рубля, дизельного топлива — 80,81 рубля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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