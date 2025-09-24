Современный гид по Казани для тех, кто приехал не просто смотреть, а проживать каждый момент.
1st Gallery — ресторан-галерея для ценителей вкуса и искусства

Первый в Казани ресторан-галерея, в котором ужин легко превращается в культурное событие. Просторный зал украшен работами современных художников, а блюда авторской кухни подаются как произведения искусства. Атмосферу дополняет живая музыка, уютный свет и сцена для вечеров с перформансами.

Идеальное место, чтобы провести вечер в красивом интерьере, познакомиться с локальным искусством и попробовать гастрономические находки в центре города.
Аквапарк «Аквазаврия» — место, где можно провести целый день с семьёй или друзьями и не искать компромиссов между спокойным отдыхом и драйвом. Здесь есть всё: от семейных и детских горок до экстремального «Цунами», «Анаконды» и «Чёрной дыры», а для передышки — джакузи, сауна и бассейн «Волна».

Преимущества «Аквазаврии»:
— отдельная детская зона и аттракционами по возрасту
— кругоподъёмник: не нужно носить круги самостоятельно
— кафе и бар на территории
— доступные цены, отсутствие очередей и раздельные раздевалки
— живые зелёные растения в водной зоне
— спасатели у каждого аттракциона
Акции
  • Именинникам — 50% скидка на тарифы «Полный день» и «5 часов»
  • Социальная скидка 10% — для особой категории гостей.
  • До 20 марта — минус 1 000 рублей при онлайн-покупке от 6 000 рублей по промокоду «некипишуй».
Адрес
ул. Мазита Гафури, 46
Контактный номер
+7 (800) 250-57-90
Театр Даниила Миронова — это не просто спектакль, а личный опыт. Здесь нет сцены и зала: пространство выстраивается так, что зритель становится частью истории, может говорить с героями, влиять на ход событий и принимать решения. Иммерсивный формат действует во всех постановках, включая детские.

Преимущества театра:
— полное погружение без границ между актёром и зрителем
— игры-спектакли, гастроужины, иммерсивные экскурсии и события под концепцию заведений
— живая музыка и вокал в постановках
— интерактивные детские спектакли с мастер-классами и дополнительными активностями
Акции театра:
  • при покупке двух билетов — 3600 рублей вместо 4000
  • при покупке трёх билетов — 4800 рублей вместо 6000

Также для читателей действует уникальная скидка по промокоду «БЕЗСЦЕНЫ» — его можно указать при обращении или написать в личные сообщения театра.
Адрес
ул. Баумана, 70
Контактный номер
+7 (995) 330-81-81
АК «Столичный» — компания, специализирующаяся на посуточной аренде квартир в Казани. Здесь предлагают комфортабельные апартаменты для туристов, командировочных и семей, сочетая сервис гостиничного уровня с атмосферой домашнего уюта.

Преимущества:
— высокий уровень сервиса и круглосуточная поддержка
— тщательная подготовка квартир и современное оснащение
— аренда от 1 суток и гибкие условия размещения
— удобное расположение в элитном районе с развитой инфраструктурой

Компания постоянно совершенствует сервис, делая проживание максимально удобным и безопасным.

АК «Столичный» — когда важно остановиться в Казани с комфортом и без лишних забот.
Акции:
— скидка 15% при бронировании от 7 дней
— скидка 10% на повторное проживание
Адрес
ул. Чистопольская, 86/10
ул. Чистопольская, 88
Контактный номер
+7 (967) 461-40-00
«Максимилианс» в Казани — это клубный ресторан для ярких дней рождений с размахом. Пространство, где сочетаются живая музыка, гастрономия и атмосфера большого праздника. Ресторан входит в федеральную сеть и работает по единым высоким стандартам сервиса, поэтому здесь уверены в качестве каждого события. День рождения в «Максимилиансе» — это не просто ужин, а полноценный вечер с концертами, танцами и вниманием к имениннику.

Преимущества «Максимилианс»:
  • просторный зал от 2 000 кв. м, комфортно для больших компаний
  • вместимость от 800 гостей без ощущения тесноты
  • живая музыка и концертная программа
  • разнообразное меню и собственные напитки
  • отработанный сервис и опыт проведения масштабных праздников
Средний чек
от 2000 руб. / чел.
Адрес
Казань, ул. Спартаковская, 6
Контактный номер
+7 (843) 249‒00‒56
Standup_MSK — город через юмор
Standup_MSK — это стендап-комьюнити, которое превращает прогулку по городу в живое шоу. Вместо классической экскурсии — комик, вместо заученных дат — шутки, неожиданные факты и живое общение. Стендап-экскурсии создаются совместно с профессиональными гидами, поэтому гости не только смеются, но и действительно узнают город. В Казани формат раскрывает историю и культуру легко, современно и без скуки.

Почему выбирают Standup_MSK:
  • уникальный формат «стендап + экскурсия»
  • профессиональные комики вместо обычных гидов
  • живой юмор, импровизация и общение с гостями
  • исторические факты без занудства
  • один из крупнейших стендап-организаторов страны
Бонус: для гостей проекта действует эксклюзивный промокод PROKAZAN на скидку 30%.
«Сокровища Зиланта» — это место, где сувениры Казани создаются на ваших глазах. Постоянно действующая ярмарка в самом центре города объединяет мастеров, которые работают прямо при посетителях: вы видите процесс, общаетесь с автором и выбираете по-настоящему уникальные вещи ручной работы.

Здесь находят подарки с историей — украшения, декор и сувениры, которых не встретишь в обычных магазинах. Ярмарка работает ежедневно и подходит как для туристов, так и для жителей города, которые ценят аутентичность и живое ремесло.

Преимущества «Сокровищ Зиланта»:
— изделия ручной работы, созданные при вас
— личное общение с мастерами и авторами
— уникальные сувениры с характером Казани
— поддержка местных ремесленников
— удобное расположение в центре города
Бонус для гостей: при покупке назовите пароль «ПроКазан» и получите скидку 3%.
Эко-усадьба «Тишина» — пространство отдыха в окружении леса и озёр, где ценят покой, природу и комфорт. Здесь проводят семейные выходные, романтические уикенды и встречи с друзьями, не отвлекаясь на городскую суету. Уютные дома, баня и природные пейзажи помогают по-настоящему перезагрузиться в любое время года.

Преимущества «Тишины»:
— разные форматы домов: от камерных барн-хаусов до большого дома для компаний
— уединённая локация среди леса и воды
— дома с баней, сауной и чаном
— оборудованные кухни и мангальные зоны
— активный отдых круглый год: прогулки, лодки, сапы, зимой — лыжи
— баня на дровах и купание в озере
Акции:
— «3=2»: третий день в подарок при бронировании 2 суток с вс-чт
— Раннее бронирование: скидка 20% при заезде с 11.01.26 по 01.05.26
— В день рождения: −10% на проживание, бани и чан (действует +5 дней)
Suleiman Palace 4* — обновлённый Muslim Friendly отель предлагает комфортное размещение, качественный сервис и инфраструктуру для отдыха и мероприятий. Отель сочетает удобство городской локации, современный уровень обслуживания и атмосферу тёплого гостеприимства.

Преимущества Suleiman Palace:
— удобное расположение в центре города с доступом к ключевым локациям
— Muslim Friendly сертификат для комфортного размещения (2 категории на номера Junior Suite)
— включённые в стоимость завтраки по системе «шведский стол»
— бесплатный бассейн и спортзал, сауна и солярий за дополнительную плату
— круглосуточный рум-сервис
Акции:
— бизнес командировка — скидка 10%, питание и поздний выезд
— в День рождения — скидка 10% на проживание, скидка 20% на 1 ужин в ресторане, сладкий комплимент
— для тех, кто остается в отеле — питание по системе пансион & полупансион
— семейный тариф — бесплатное проживание ребенка до 12 лет, мини-бассейн, паковка и другие условия
— медовый месяц — скидка 15% на номера, мини-бассейн
— прийти на обед — скидка 20% с 12:00 до 16:00
— свадебная фотосессия — 15 000 руб. в уникальном ВИП-номере

Подробнее об акциях по ссылке
Адрес
ул. Петербургская, 55

Контактный номер
+7 (843) 278-16-16
«Магический экспресс» — одно из самых ярких семейных приключений в Казани, которое превращает обычную поездку в настоящее волшебство. Настоящий поезд увозит детей в школу магии по маршруту Казань — Васильево — Казань. Продолжительность путешествия — около 2 часов, за которые ребёнок полностью погружается в сказочный сюжет и интерактивное шоу.

В поездке вас ждут:
— подарки, угощения, сюрпризы и чудеса
— зачисление на волшебные факультеты
— тематические фокусы, научные эксперименты, мыльные пузыри и уроки зельеварения
— вручение волшебной палочки каждому ребёнку
— вагонный квиддич
— живая Нагайна
— 14 профессиональных актёров, создающих полноценное шоу

Возраст участников — от 4 лет. С 8 лет дети могут ехать без сопровождения взрослых при встрече и посадке на платформе. Безопасность обеспечивается на всём маршруте.
Даты проведения:
26, 27, 28, 29 марта
20−29 мая

Акция для группового бронирования:
— от 10 человек — билет 2 300 ₽ и 1 место в подарок вместо 2 500 ₽
— от 20 человек — билет 2 200 ₽ и 1 место в подарок вместо 2 500 ₽
«Сдвиг» — камерный театр в Казани, где делают ставку не на масштаб, а на содержание. Здесь нет дистанции между сценой и зрителем — спектакли проходят на расстоянии вытянутой руки.

Вот уже 10-й сезон театр сохраняет свой формат: небольшое пространство, погружение в судьбу каждого героя и истории, которые оставляют приятное послевкусие.

В репертуаре театра «Сдвиг»:
— постановки разных жанров — от драм до более смелых и экспериментальных
— регулярные показы со вторника по воскресенье
— весенние премьеры и обновления в программе

Театр подойдет тем, кто ищет место, в котором абстрагируешься от всего и находишь для себя новые смыслы.
Адрес камерного театра «Сдвиг»:
ул. Лобачевского, 11/27

Достижения:
— лауреаты международных фестивалей (Санкт-Петербург, Тюмень, Йошкар-Ола)
— дипломы за лучшие роли и спектакли
— номинация на премию «Тантана»
Театр в ресторане «Зурбаган» выступает в брассерии «Левен». Сцены нет. Всё действие происходит прямо между столиками. В репертуаре зажигательные комедии. Во время спектакля можно заказывать еду и напитки.

Здесь:
— нет барьеров между героями и вами
— персонажи живые, и могу заговорить именно с вами
— вместо занавеса живые эмоции
— вместо сцены уютный зал
— пенное свежее, еда вкусная

Это не похоже на то, что вы видели раньше. Вы не просто «посмотрите спектакль» — вы погрузитесь в него с головой. Если вам хочется чего-то необычного — вы по адресу. Это не просто театр. Это незабываемый опыт.
Адрес брассерии «Левен»:
ул. Пушкина, 11

Посмотреть актуальные даты и приобрести билеты можно на сайте театра