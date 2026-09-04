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Священник рассказал, почему нельзя есть и пить на кладбище

Служба новостей Автор статьи
Священник Александр Ермолин, возглавляющий мисс...

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Священник Александр Ермолин, возглавляющий миссионерский отдел Казанской епархии, рассказал о правилах поведения на кладбище и объяснил, какие привычки не относятся к православной традиции, сообщает Татар-информ.

По словам иерея, главное при посещении могилы — молитва об умершем. Уборка, уход за местом захоронения и переживания близких важны, но они не должны заменять духовное поминовение. Перед входом на православное кладбище верующим следует перекреститься, поскольку там обычно установлен крест.

Ермолин отметил, что многие запреты, связанные с кладбищем, основаны на суевериях. Например, страх посещать могилы беременным из-за якобы «плохой энергии» он назвал заблуждением. По словам священника, будущей матери стоит опасаться только обычных бытовых рисков, в том числе холода и простуды.

Также он прокомментировал представление о том, что оградку на могиле обязательно нужно закрывать, иначе душа умершего будет блуждать. Священник подчеркнул, что в православии душа после смерти находится у Бога, поэтому такие объяснения не имеют отношения к церковному учению.

По словам Ермолина, нет церковного требования проводить отпевание или похороны только до полудня. Он назвал это суеверием и отметил, что время визита на кладбище с точки зрения веры не имеет решающего значения.

Отдельно священник осудил обычай пить алкоголь у могил и выливать спиртное на место захоронения. Он пояснил, что умершему не нужны еда и напитки, а оставление продуктов на кладбище напоминает языческий обряд. Вместо этого, по его словам, продукты лучше передать нуждающимся.

Ермолин также посоветовал приносить на кладбище живые цветы, а не искусственные. Он объяснил, что живые цветы символизируют жизнь и напоминают о рае, к которому стремится христианин.

Священник подчеркнул, что православная церковь не признает веру в порчу, сглаз и опасную силу кладбищенской земли. По его словам, такая земля не может навредить верующему человеку.

Говоря о Пасхе, Ермолин напомнил, что этот день в православной традиции связан прежде всего с радостью и богослужением. Поэтому сначала следует посетить храм, а уже затем, при желании, можно прийти на кладбище и помолиться у могилы.

Он также опроверг представление о том, что в родительские дни души умерших ждут родных у захоронений. Священник объяснил, что, согласно церковному учению, души находятся у Бога, поэтому не стоит придавать значение приметам вроде запрета оборачиваться или смотреть в зеркало заднего вида.

Правильный порядок поминовения, по словам Ермолина, начинается с молитвы в храме. После этого можно прийти на кладбище, привести могилу в порядок и прочитать молитву об усопшем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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