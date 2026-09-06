Технологии

Вышло приложение Clucky: будильник для iPhone замолчит только после заданий

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Приложение Clucky для iPhone не отключается, по...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На iOS появилось приложение Clucky, которое блокирует отключение будильника, пока владелец не выполнит одно из заданий. По информации TechCrunch, разработчики ориентировались на людей, которые выключают сигнал машинально и снова засыпают.

Среди заданий — решение математических примеров, запоминание последовательности плиток, ввод продиктованного текста, встряхивание устройства или ходьба. Также предусмотрены другие миссии.

Главная особенность Clucky — звук петушиного крика. Для тех, кто предпочитает более спокойное пробуждение, доступны обычные мелодии, пение птиц и режим повышенной громкости. Приложение ведет статистику: пользователь видит, сколько времени тратит на отключение, сколько заданий выполнил и как часто просыпался. По итогам недели формируется отчет.

Еще одна функция — создание закрытых групп Flock с друзьями или родственниками для общего будильника: участники просыпаются одновременно и видят, кто встал вовремя. Ранее Life.ru сообщал, что постоянное откладывание будильника вредит здоровью: сомнолог Роман Бузунов объяснял, что повторные сигналы дробят сон, и советовал убирать гаджет подальше от кровати.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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