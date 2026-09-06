Вышло приложение Clucky: будильник для iPhone замолчит только после заданий
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
На iOS появилось приложение Clucky, которое блокирует отключение будильника, пока владелец не выполнит одно из заданий. По информации TechCrunch, разработчики ориентировались на людей, которые выключают сигнал машинально и снова засыпают.
Среди заданий — решение математических примеров, запоминание последовательности плиток, ввод продиктованного текста, встряхивание устройства или ходьба. Также предусмотрены другие миссии.
Главная особенность Clucky — звук петушиного крика. Для тех, кто предпочитает более спокойное пробуждение, доступны обычные мелодии, пение птиц и режим повышенной громкости. Приложение ведет статистику: пользователь видит, сколько времени тратит на отключение, сколько заданий выполнил и как часто просыпался. По итогам недели формируется отчет.
Еще одна функция — создание закрытых групп Flock с друзьями или родственниками для общего будильника: участники просыпаются одновременно и видят, кто встал вовремя. Ранее Life.ru сообщал, что постоянное откладывание будильника вредит здоровью: сомнолог Роман Бузунов объяснял, что повторные сигналы дробят сон, и советовал убирать гаджет подальше от кровати.
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