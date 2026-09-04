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Фигуристки РФ раскрыли заявки на короткую программу на Kinoshita Cup

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российские фигуристки Александра Трусова, выступающая также под фамилией Игнатова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова представили заявки на короткую программу турнира серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Японии. Об этом сообщает Чемпионат.

В заявке Трусовой указаны двойной аксель, тройной риттбергер и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Нелюбова планирует исполнить тройной аксель, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, а также тройной флип.

Фролова включила в короткую программу каскад из тройного лутца и тройного тулупа, двойной аксель и тройной флип.

Женская короткая программа пройдет 4 сентября. По данным расписания, Трусова выйдет на лед второй — в 12:07 по московскому времени.

Нелюбова получила шестой стартовый номер, ее выступление запланировано на 12:38. Фролова выйдет следом, седьмой, в 12:45.

Kinoshita Group Cup проходит в Токио с 4 по 6 сентября. Турнир входит в серию «Челленджер» Международного союза конькобежцев.

Соревнования в Японии стали первым международным стартом для взрослых российских фигуристов за последние четыре года.

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