Технологии

В Грозном создали сенсорную систему «Медвол» для профилактики пролежней

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Грозном представили неинвазивную сенсорную систему «Медвол», созданную специалистами Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М. Д. Миллионщикова. Она помогает выявлять участки повышенного давления у лежачих и маломобильных пациентов и предотвращать развитие пролежней. О разработке сообщили в вузе агентству ТАСС.

Гибкие датчики давления встраиваются в ткань или другую мягкую поверхность. При нагрузке они меняют электрический сигнал, а контроллер передаёт данные в программное обеспечение, где происходит измерение и визуализация распределения давления. Система позволяет раньше обнаруживать проблемные зоны, контролировать положение тела и снижать риск образования пролежней.

Потенциальными пользователями технологии могут стать больницы, реабилитационные центры и дома престарелых. Разработку также рассматривают производители медицинских кроватей, антипролежневых матрасов и ортопедических изделий.

Проректор ГГНТУ по цифровизации и инновациям Магомед Пашаев отметил, что в перспективе технологию смогут использовать спортсмены, тренеры, ортопеды и производители умных стелек, кресел и автомобильных сидений, в том числе для анализа походки и нагрузки на стопу. Проект реализуется на базе университетской стартап-студии.

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