В Елабужском районе автомобилист погиб в перевернувшейся иномарке
В Елабужском районе Татарстана жертвой аварии стал 43-летний водитель автомобиля Chery Tiggo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.
ДТП произошло на 10-м километре трассы Костенеево — Свиногорье. По предварительным данным, иномарка съехала в кювет и опрокинулась.
Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.
В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
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