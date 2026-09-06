Новости Татарстана

В Елабужском районе автомобилист погиб в перевернувшейся иномарке

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Елабужском районе Татарстана жертвой аварии стал 43-летний водитель автомобиля Chery Tiggo. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло на 10-м километре трассы Костенеево — Свиногорье. По предварительным данным, иномарка съехала в кювет и опрокинулась.

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Госавтоинспекции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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