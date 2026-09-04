Кулинария

Яблоки в шарлотке дают слишком много сока: одна привычка превращает воздушное тесто в мокрый слой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Шарлотка может получиться мокрой возле яблок, е...

ПроКазань

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Шарлотка в духовке хорошо поднимается, сверху появляется румяная корочка, но после разрезания возле яблок обнаруживается тяжелый влажный слой. Иногда дело вовсе не в плохо взбитых яйцах или недостаточном времени выпечки.

Такой результат часто получается, когда нарезанные яблоки заранее смешивают с сахаром и оставляют ждать, пока готовится тесто. Сахар вытягивает из фруктов сок, который затем отправляется в форму вместе с кусочками. В результате нежное бисквитное тесто вокруг начинки получает лишнюю влагу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Яблоки для шарлотки теперь режу в последнюю очередь и отдельно сахаром не посыпаю. Особенно это важно с очень сочными сортами: уже через несколько минут на дне миски может появиться заметное количество сока».

Что понадобится

Для формы диаметром 22 см:

  • яблоки — 450–500 г;

  • яйца — 4 шт.;

  • сахар — 150 г;

  • пшеничная мука — 150 г;

  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

  • соль — щепотка;

  • сливочное масло — для формы;

  • корица — 0,5 ч. л. по желанию.

Как приготовить шарлотку

  1. Подготовьте форму. Смажьте дно и стенки небольшим количеством масла. Духовку заранее разогрейте до 180 градусов.

  2. Взбейте яйца. Соедините их с сахаром и щепоткой соли. Взбивайте миксером несколько минут, пока масса не станет светлой и заметно не увеличится в объеме.

  3. Добавьте муку. Смешайте ее с разрыхлителем, просейте и аккуратно вмешайте лопаткой движениями снизу вверх. Долго перемешивать готовое тесто не нужно.

  4. Только теперь нарежьте яблоки. Удалите сердцевины и нарежьте плоды ломтиками средней толщины. Отдельно пересыпать их сахаром не нужно.

  5. Соберите пирог. Вылейте в форму примерно треть теста, распределите яблоки и закройте оставшимся тестом. Если любите корицу, ее можно добавить к начинке.

  6. Выпекайте. Поставьте шарлотку на средний уровень духовки примерно на 35–45 минут. Первые 25–30 минут дверцу желательно не открывать.

  7. Проверьте готовность. Шпажку вводите в участок теста, а не прямо в яблоко. На ней не должно оставаться сырой жидкой массы. Готовой шарлотке дайте постоять в форме около 10 минут.

Слишком много яблок тоже мешает тесту

Желание положить побольше начинки понятно, но у шарлотки есть предел. Если форма практически полностью заполнена фруктами, между кусочками остается слишком мало теста, а выделившийся при нагревании сок не успевает испариться.

На четыре яйца достаточно примерно 450–500 г уже подготовленных яблок. Очень сочные плоды лучше нарезать не слишком мелко: тонкая стружка быстрее отдает влагу и сильнее смешивается с мякишем.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если яблоки после нарезки все-таки успели дать сок, жидкость со дна миски в форму не выливаю. Сами кусочки добавляю в пирог, а лишний сок оставляю — иначе влажная прослойка почти гарантирована».

После духовки шарлотку лучше не разрезать немедленно. За 20–30 минут мякиш немного стабилизируется, а влага внутри распределится равномернее — тогда особенно хорошо видно, получилось ли тесто воздушным вокруг яблочной начинки.

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