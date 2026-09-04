Шесть российских теннисистов прошли в 3-й круг US Open-2026

На Открытом чемпионате США по теннису определились участники третьего круга. В следующий раунд одиночных соревнований вышли шесть российских игроков: Даниил Медведев, Карен Хачанов, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Анна Калинская, сообщает Forbes.

В мужском одиночном разряде Медведев во втором круге обыграл американца Себастьяна Горзни. Матч завершился в трех партиях со счетом 6:1, 6:3, 7:5. Следующим соперником россиянина станет француз Артюр Риндеркнеш.

Карен Хачанов также продолжит выступление в Нью-Йорке. Он победил канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:7, 6:3, 6:2, 6:2. В третьем круге Хачанов сыграет с французом Бенжаменом Бонзи.

В женской сетке Мирра Андреева прошла представительницу Германии Еву Лис. Россиянка выиграла со счетом 6:0, 6:2. За выход в четвертый круг она встретится с чешской теннисисткой Николой Бартуньковой.

Диана Шнайдер во втором круге оказалась сильнее чешки Каролины Плишковой — 6:1, 7:6. Ее следующей соперницей станет американка Тейлор Таунсенд.

Екатерина Александрова победила австралийку Кимберли Биррелл. Встреча завершилась со счетом 6:1, 2:6, 6:3. В третьем круге россиянка сыграет с украинкой Мартой Костюк.

Анна Калинская вышла в следующий раунд после победы над китаянкой Ван Синьюй. Матч завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:3. Далее Калинская встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

После второго круга борьбу завершили Андрей Рублев и Полина Яценко. Рублев уступил испанцу Даниэлю Мерида-Агилару, а Яценко проиграла белоруске Арине Соболенко.

Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке на хардовых кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Основная сетка турнира в 2026 году проводится с 30 августа по 13 сентября.

Турнир в Нью-Йорке является заключительным соревнованием серии Большого шлема в сезоне. Действующими победителями в одиночных разрядах являются Арина Соболенко и Карлос Алькарас.

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