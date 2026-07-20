«Интерьерный Пазл» — компания, которая помогает создать интерьер без лишних хлопот. Здесь можно доверить одной команде весь процесс — от разработки дизайн-проекта и выбора материалов до ремонта под ключ, изготовления мебели и финального оформления пространства. Благодаря собственному мебельному производству кухни, шкафы, гардеробные и другая мебель создаются параллельно с ремонтными работами, что позволяет экономить время и быстрее переехать в готовый дом.



Специалисты сопровождают проект на каждом этапе, контролируют качество работ, соблюдают сроки и фиксированную смету. В результате заказчики получают не просто ремонт, а полностью продуманный интерьер, где каждая деталь находится на своем месте.



Преимущества «Интерьерного﻿ Пазла»:

— ремонт квартир и домов под ключ

— дизайн-проект и планировка под образ жизни

— собственное мебельное производство полного цикла

— один подрядчик на всех этапах проекта

— фиксированная смета и контроль качества работ



«Интерьерный Пазл» — это возможность доверить создание интерьера одной команде и получить готовое пространство, полностью соответствующее вашим ожиданиям.