Казань 2026
все лучшее — в дом
Подборка мебельных компаний, интерьерных решений и предметов, которые делают дом уютным и стильным
Именно мебель делает пространство по-настоящему вашим: создаёт уют, задаёт характер интерьеру и превращает квартиру в место, куда хочется возвращаться.
Проект «Дом со вкусом» собрал мебельные салоны, производителей и интерьерные компании, которые помогут обустроить любую комнату — от кухни до спальни. Здесь вы найдёте решения для тех, кто делает ремонт, переезжает или просто хочет обновить интерьер.
Фабрика «К﻿орона» — российский производитель товаров для сна с более чем 20-летним опытом. Компания создаёт матрасы и кровати, которые помогают сделать отдых по-настоящему комфортным. При разработке каждой модели учитываются современные технологии и потребности покупателей, чтобы обеспечить здоровый сон и удобство на долгие годы.

Сегодня фабрика выпускает продукцию на собственном производстве и проводит акцию «Миллион за матрас». После регистрации покупки на сайте каждый покупатель получает шанс выиграть 1 000 000 рублей.

Преимущества фабрики «Корона»:
— более 150 моделей матрасов и кроватей
— собственное производство полного цикла
— современные материалы и обязательная сертификация продукции
— товары для людей разного возраста, комплекции и предпочтений
— более 20 лет опыта в производстве товаров для сна

Фабрика «Корона» — это инвестиция в здоровый сон, комфорт и хорошее самочувствие, которые будут радовать вас каждый день.
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Kazan Premier — компания по изготовлению кухонь и корпусной мебели на заказ, где современные дизайнерские решения сочетаются с функциональностью и вниманием к каждой детали. Здесь создают мебель, которая гармонично дополняет интерьер, помогает рационально использовать пространство и делает дом по-настоящему комфортным.

Специалисты Kazan Premier сопровождают клиента на каждом этапе: от разработки бесплатного дизайн-проекта до изготовления и профессиональной установки мебели. Индивидуальный подход, широкий выбор материалов и фурнитуры позволяют реализовать проект любой сложности с учётом особенностей помещения и пожеланий владельцев.

Преимущества компании:
— кухни и корпусная мебель по индивидуальным размерам
— бесплатный дизайн-проект
— качественные материалы и надёжная фурнитура
— точное соблюдение сроков изготовления
— полный цикл работ — от идеи до установки

Kazan Premier — это мебель, созданная для комфортной жизни, где эстетика, практичность и качество объединяются в каждом проекте, помогая воплотить интерьер вашей мечты.
Мебельный салон «Ариадна» — пространство стильной и комфортной мебели, где легко найти решение для уютного дома или современного офиса. Здесь собраны диваны, кресла и другие предметы интерьера, которые сочетают качество, функциональность и актуальный дизайн, помогая создать гармоничную атмосферу в любом помещении.

Салон предлагает мягкую мебель, а также решения для гостиных, спален, кабинетов и детских комнат. Специалисты помогают подобрать модель, материалы и износостойкую обивку с учётом особенностей интерьера, образа жизни и бюджета. Благодаря широкому ассортименту каждый клиент может выбрать мебель, которая идеально впишется в пространство.

Преимущества компании:
— широкий выбор мягкой мебели и предметов интерьера;
— индивидуальный подбор моделей и тканей;
— профессиональные консультации специалистов;
— качественные и долговечные материалы;
— возможность увидеть образцы мебели и обивки в салоне.

Мебельный салон «Ариадна» — это место, где идеи уютного интерьера становятся реальностью, а каждая деталь помогает сделать дом красивым, комфортным и по-настоящему вашим.
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Eichel Gallery — бренд мебели и предметов интерьера, где эстетика сочетается с функциональностью, а каждая модель создаётся с вниманием к деталям. Компания самостоятельно разрабатывает и производит мебель полного цикла, используя современные технологии и качественные материалы. В работе применяют массив дуба, ясеня, вяза и берёзы, а также металл, стекло, бетон и камень, создавая изделия, которые гармонично дополняют любой интерьер.

Собственное производство позволяет контролировать качество на каждом этапе и учитывать пожелания клиентов. Заказы доставляют по всей России, а для покупателей из Казани предусмотрена бесплатная доставка.

Преимущества Eichel Gallery:
— собственное производство полного цикла
— мебель из массива ценных пород древесины и качественных материалов
— современный дизайн и высокая функциональность
— гарантия на изделия и полная ответственность за доставку
— бесплатная доставка по Казани
— доставка по всей России
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«Интерьерный Пазл» — компания, которая помогает создать интерьер без лишних хлопот. Здесь можно доверить одной команде весь процесс — от разработки дизайн-проекта и выбора материалов до ремонта под ключ, изготовления мебели и финального оформления пространства. Благодаря собственному мебельному производству кухни, шкафы, гардеробные и другая мебель создаются параллельно с ремонтными работами, что позволяет экономить время и быстрее переехать в готовый дом.

Специалисты сопровождают проект на каждом этапе, контролируют качество работ, соблюдают сроки и фиксированную смету. В результате заказчики получают не просто ремонт, а полностью продуманный интерьер, где каждая деталь находится на своем месте.

Преимущества «Интерьерного﻿ Пазла»:
— ремонт квартир и домов под ключ
— дизайн-проект и планировка под образ жизни
— собственное мебельное производство полного цикла
— один подрядчик на всех этапах проекта
— фиксированная смета и контроль качества работ

«Интерьерный Пазл» — это возможность доверить создание интерьера одной команде и получить готовое пространство, полностью соответствующее вашим ожиданиям.
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