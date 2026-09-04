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Святая Матрона предсказала будущее человечества

Служба новостей Автор статьи
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Святой Матроне Московской приписывают послания о тревожных событиях, с которыми, согласно этим словам, может столкнуться человечество, сообщает potokmedia.ru. В материале говорится, что многие люди надеялись на завершение тяжелого периода после пандемии коронавируса. Однако затем появились новые испытания, включая международные конфликты.

По словам источника, в пророчествах Матроны говорится о серьезных переменах, которые могут затронуть человечество. Эти события связывают с духовным состоянием людей и ослаблением веры.

Священнослужитель, на которого ссылается издание, утверждает, что причиной бед может стать сокращение числа верующих. По его словам, это ведет к духовной тьме и опасному направлению развития общества.

Он также заявил, что человечество уже «идет под землю». Выходом из такого положения священнослужитель назвал обращение к Богу и восстановление духовной жизни.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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