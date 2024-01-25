Подборка компаний и сервисов, которые помогают создать свадьбу мечты
Проект «Свадьбы» собрал компании, которым можно доверить организацию, стиль и атмосферу торжества: площадки, декораторов, фотографов, стилистов, кейтеринг и всё, что превращает идею в реальность.
Здесь вы найдёте партнёров, с которыми подготовка станет спокойной, а результат — именно таким, каким вы его представляли.
Branch на Дзержинского — ресторан, где события до 20 гостей превращаются в продуманное и атмосферное торжество.

Пространство выстроено вокруг уюта и вкуса: европейская кухня, авторский подход бренд-шефа Даниила Сурина, сильная барная карта с классическими коктейлями и винной картой с большим разнообразием бутылок создают баланс гастрономии и настроения. Здесь не предлагают стандартных решений — каждое событие собирается под пару.

Преимущества ресторана Branch:
— камерный формат до 20 гостей
— сопровождение мероприятия под ключ
— гибкая организация пространства и рассадки
— продуманная атмосфера в центре города
— акцент на кухне и барной культуре

Branch — альтернатива классическим банкетным залам для тех, кто выбирает стиль, вкус и внимание к деталям в одном пространстве.
Branch Бистро на Сибгата Хакима — современное городское пространство, подходящее для камерных свадеб и частных событий до 45 гостей. Живое, но при этом комфортное и продуманное, бистро легко адаптируется под формат торжества.

Под руководством шеф-повара Владислава Шерстобитова здесь делают ставку на вкус и атмосферу. Команда помогает выстроить мероприятие целостно: от меню и напитков до оформления и технических решений, сохраняя лёгкую и стильную атмосферу.

Преимущества Branch Бистро:
— формат до 45 гостей с комфортной динамикой
— современная кухня и продуманное меню
— помощь в организации под ключ
— гибкая рассадка и оформление пространства
— внимание к деталям и техническому оснащению
— лёгкая атмосфера с акцентом на вкус вместо классического банкета

Branch — выбор для тех, кто хочет собрать свадьбу в современном формате, где важны вкус, стиль и комфорт каждого гостя.
IZIFLO — команда профессиональных флористов из Казани, которая уже 11 лет дарит людям радость через цветы. 

Если вам нужен магазин цветов в Казани, чтобы купить букет — мы с душой подойдём к каждому заказу. Особое внимание уделяем свадебной флористике: букет невесты и свадебный букет создаём с учётом ваших пожеланий и образа. Каждый букет собирается только из свежих цветов, а к каждой невесте — индивидуальный подход. Приходите к нам в студию или заказывайте с доставкой — мы позаботимся о том, чтобы всё было именно так, как вы мечтали.

Мы знаем, как важен этот день, — поэтому не оставляем ничего на случай.
  • Для свадебного букета — только свежие цветы: следим за качеством на каждом этапе.
  • Профессиональные флористы с 11-летним опытом соберут букет невесты, подберут цветы для торта и бутоньерки.
  • Индивидуальный подбор букета невесты: слушаем, показываем, согласовываем и подбираем цветы, которые нравятся, — розы, альстромерии, каллы, диантусы и др.
  • Доставляем точно в срок в фирменной упаковке — коробка и фатин, чтобы букет был защищён и выглядел безупречно.

Уникальная услуга IZIFLO — свадебная подписка
Вместо десятков букетов на свадьбу в один день — букеты каждый месяц на протяжении нескольких месяцев после свадьбы. Специально для вас мы создаём персональный сайт с QR-кодом. Гости сканируют его и вносят любую сумму в общий депозит — а мы регулярно доставляем свежие букеты от профессиональных флористов прямо к вам домой.

Акция: по промокоду СВАДЬБА на сайте действует ссылка 10%
«Скоро буду» — салон красоты для девушек с активным графиком, где можно быстро привести себя в порядок или остаться, чтобы перезагрузиться в комфортной атмосфере.

Здесь продуман формат: несколько процедур можно делать одновременно, не теряя в качестве и результате. Важно не только как выглядит итог, но и сам процесс — спокойный, понятный и без спешки.

Преимущества салона «Скоро буду»:
— выполнение нескольких процедур одновременно
— быстрая запись без ожидания
— мастера с современным подходом и аккуратными работами
— эстетичное пространство и уютная атмосфера
— персональный подход и внимание к деталям
— живой сервис без ощущения потока

Это место, куда возвращаются не только за результатом, но и за ощущением заботы.

Акции:
— скидка 15% в честь дня рождения (за 3 дня до и 5 дней после)
— знакомство с мастером: маникюр без покрытия — 1000 ₽, маникюр с гель-лаком — 1800 ₽
— скидка 10% на горящие слоты (публикуются в сторис)
— по выходным угощают белым вином
Айвика — этнографический банный комплекс, где камерная свадьба до 20 гостей превращается в продуманный сценарий: от встречи до финального ужина.
Это пространство за городом, где баня становится частью события — с ритуалами, отдыхом и атмосферой природы. Здесь не ограничивают форматом: церемония, ужин и отдых органично объединяются в одном месте, создавая цельный духовный и телесный опыт.

Преимущества «Айвика»:
— камерные свадьбы до 20 гостей
— формат «сценария», а не классического банкета
— банные ритуалы как часть торжества
— гибкая организация пространства и рассадки
— сопровождение и адаптация под идею пары
— природная локация и приватная атмосфера

Айвика — выбор для тех, кто хочет не просто отметить свадьбу, а прожить её по-настоящему.

Акция: проживание в юрте с завтраком — в подарок (только для компаний до 4 человек).
Свадьба начинается с выбора пространства, где всё складывается без лишних сложностей. «Брассерiя» — банкетные залы, где помогают провести торжество любого масштаба и бюджета, сохранив атмосферу праздника и комфорт для гостей.

Здесь продумано всё: от технического оснащения до деталей оформления. Залы оборудованы современным звуком, светом и TV, что позволяет не тратить бюджет на дополнительную аренду. Команда сопровождает организацию и помогает собрать событие целостно.

Преимущества «Брассерiя»:
— банкетные залы для свадеб разного формата
— доступный бюджет без потери качества
— современное техническое оснащение
— помощь в организации и подборе меню
— готовые решения по оформлению

Бонусы: оформление зала и президиума, дизайнерская тележка для торта. Действуют скидки в зависимости от дня недели.

«Брассерiя» — вариант для тех, кто хочет провести свадьбу красиво и без лишних затрат времени.
Ромэйн Meat — камерный ресторан у Чёрного озера в Казани, который подойдёт для уютного ужина небольшой компанией, свадебных сборов до или после торжества и тёплых встреч в близком кругу.

Здесь делают ставку на гастрономию и живые эмоции: кухня строится вокруг открытого огня и отборной говядины, где вкус раскрывается без лишних акцентов. Пространство создаёт ощущение семейного вечера — тёплого, уютного и по-настоящему личного.

Преимущества Ромэйн Meat:
— комфортная посадка до 8 гостей за одним столом
— подходит для камерных встреч до или после свадьбы
— акцент на премиальном мясе и кухне на живом огне
— уютная атмосфера для важного повода
— внимание к деталям: от блюд до подачи
— формат для тех, кто ценит вкус, настроение и тёплую обстановку

Ромэйн Meat — выбор для тех, кто хочет отметить важный день в спокойной, красивой атмосфере и разделить этот момент с самыми близкими.
Ромэйн Fish & Meat — ресторан в центре Казани, где камерное торжество превращается в продуманный гастрономический вечер.

Пространство включает два зала до 20 гостей каждый: можно выбрать более приватный формат и закрыть один из залов под своё событие. Главный акцент — разнообразие кухни: одинаково сильны свежие морепродукты из собственного аквариума и мясо на гриле.

Преимущества Ромэйн Fish & Meat:
— возможность закрытия отдельного зала под мероприятие
— формат камерной свадьбы в центре города
— морепродукты из аквариума и мясо на гриле
— гибкая организация пространства и рассадки
— помощь в разработке меню и сценария
— баланс вкусов для всех гостей

Ромэйн Fish & Meat — выбор для тех, кто хочет объединить атмосферу, гастрономию и комфорт в одном событии.
Dream Wedding — свадьбы, о которых мечтают

Агентство Dream Wedding уже 16 лет создает атмосферу любви и красоты, превращая важный день в идеальную историю. Более 250 пар доверили агентству организацию своей свадьбы — от камерных торжеств до масштабных праздников в России и за рубежом. Команда Dream Wedding ценит доверие и превращают каждое событие в неповторимое произведение искусства.

Почему выбирают Dream Wedding:
  • Опыт и признание. 16 лет работы, более 8 заграничных проектов, ежегодное участие в жюри премии TOP 100 Awards.
  • Индивидуальный подход. Каждый праздник создаётся с нуля — под стиль, мечты и характер пары.
  • Команда экспертов. Своя школа подготовки и десятки специалистов, знающих, как превратить свадебный день в идеальный момент.

Dream Wedding — когда любовь становится событием мечты.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ