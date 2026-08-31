Для тревожного человека сезон простуд начинается раньше первого насморка. Достаточно проснуться уставшим, услышать кашель коллеги или заметить, что ребёнок снова шмыгает носом, и в голове уже появляются вопросы. Почему я так часто болею? Что у меня с иммунитетом? Может, пора пить витамины или сдавать анализы?

Поводов переживать осенью действительно становится больше. С 8 по 14 сентября 2025 года в Татарстане зарегистрировали 12 316 случаев ОРВИ, а всего за неделю заболеваемость выросла на 45,9%.

На фоне таких цифр легко начать прислушиваться к каждому першению в горле. Одни заранее покупают витамины и иммуномодуляторы, другие идут проверять «иммунитет», а третьи начинают всерьёз переживать из-за нескольких простуд за год.

Но врачи смотрят не только на их количество. Гораздо важнее, как проходят инфекции, бывают ли осложнения и успевает ли человек полностью восстановиться между болезнями.

Где заканчивается обычная сезонная история и начинается реальный повод для обследования? Какие анализы действительно нужны, можно ли подготовить иммунитет к осени и что помогает болеть реже?

Редакция ProKazan вместе со специалистами клиники «Биомед» в Казани разобралась, что в сезон простуд считается нормой, какие симптомы должны насторожить и какие популярные способы «укрепить иммунитет» на самом деле переоценены.

Ребёнок болеет каждый месяц, взрослый уже третий раз за год. Когда это действительно проблема

Несколько простуд подряд легко воспринимаются как признак «слабого иммунитета». Особенно тревожно становится родителям, когда ребёнок начинает ходить в детский сад и почти постоянно приносит домой насморк или кашель.

Но сама частота болезней ещё не говорит о нарушениях. Для взрослого ориентировочной нормой считаются от двух до четырёх эпизодов ОРВИ в год. Дошкольники могут болеть около шести восьми раз, а в первый год посещения детского сада число инфекций иногда доходит до десяти двенадцати.

В клинике «Биомед» советуют смотреть прежде всего на течение болезни. Если человек между простудами полностью восстанавливается, а инфекции проходят без серьёзных осложнений, повода сразу подозревать проблемы с иммунитетом обычно нет.

Другое дело, если регулярно возникают пневмонии, отиты или синуситы, приходится часто принимать антибиотики или лечиться в стационаре. Насторожить также должны длительная температура, выраженная слабость, ночная потливость, увеличенные лимфоузлы и повторяющиеся грибковые инфекции.

Именно в таких ситуациях врач может назначить обследование. Обычно всё начинается с осмотра и общего анализа крови с лейкоцитарной формулой. По показаниям проверяют ферритин, глюкозу, функцию щитовидной железы или другие показатели. А вот сдавать расширенную иммунограмму, «интерфероновый статус» и десятки анализов на вирусы просто на всякий случай специалисты не рекомендуют.

Купить витамины к осени или всё таки выспаться

Перед сезоном простуд хочется сделать что то заранее. Поэтому в ход идут витамины, иммуномодуляторы и различные курсы «для иммунитета».

Само выражение «укрепить иммунитет» специалисты считают во многом маркетинговым. Иммунная система слишком сложна, чтобы её можно было быстро усилить одной таблеткой.

Гораздо больше пользы дают вещи, которые выглядят менее эффектно. Полноценный сон, регулярная умеренная физическая активность, разнообразное питание, проветривание помещений и соблюдение календаря вакцинации, включая ежегодную прививку от гриппа.

Взрослому в среднем требуется от семи до девяти часов сна. Регулярный недосып действительно влияет на иммунный ответ. Свою роль играют и привычки. Курение и вейпы ухудшают защиту дыхательных путей, а постоянный стресс и отсутствие нормального восстановления тоже делают организм более уязвимым.

В «Биомеде» обращают внимание и на витамины. Дополнительный приём оправдан прежде всего при подтверждённом дефиците или высоком риске его развития. Большие дозировки «на всякий случай» большинство ОРВИ не предотвращают.

Вчера стало лучше, а сегодня температура вернулась. Когда пора к врачу

Обычная вирусная инфекция чаще начинается знакомо: першение в горле, насморк, заложенность носа, кашель, слабость и температура. Самые выраженные симптомы обычно приходятся на первые дни, после чего состояние постепенно улучшается.

При этом кашель или заложенность могут сохраняться ещё две три недели. Это само по себе не означает осложнение.

Гораздо важнее следить за динамикой. Например, человек несколько дней болел, почувствовал улучшение, а затем температура снова поднялась и самочувствие резко ухудшилось. Такой сценарий уже требует внимания врача.

Обратиться за помощью стоит, если высокая температура сохраняется больше трёх дней или возвращается после улучшения. Срочной оценки требуют одышка, боль или сдавление в груди, спутанность сознания, судороги, выраженное обезвоживание, посинение губ и необычная сыпь.

Особенно внимательно специалисты клиники «Биомед» рекомендуют относиться к младенцам, беременным, пожилым людям и пациентам с тяжёлыми хроническими заболеваниями. У ребёнка младше трёх месяцев температура 38 градусов и выше уже является поводом для срочной медицинской оценки.

Антибиотик из домашней аптечки и ещё три средства от простуды. Что может помешать выздоровлению

Есть привычный сценарий. Утром поднялась температура, но человек идёт на работу, принимает одно средство от простуды, вечером добавляет второе, а через день решает самостоятельно начать антибиотик.

Такая тактика может создать больше проблем, чем сама инфекция.

Антибиотики не действуют на вирусы и не предотвращают бактериальные осложнения. Назначать их должен врач, когда для этого действительно есть показания.

Осторожность нужна и с комбинированными средствами от простуды. В разных препаратах может повторяться один и тот же компонент, например парацетамол. Если принимать несколько таких средств одновременно, возрастает риск передозировки.

Сосудосуживающие капли тоже нельзя использовать дольше рекомендованного срока. Иначе можно получить уже отдельную проблему в виде медикаментозного ринита.

Не ускорят выздоровление алкоголь для «прогревания», слишком горячие ингаляции, баня при температуре и бесконтрольный приём иммуномодуляторов.

В первые дни болезни организму гораздо нужнее сон, отдых, достаточное питьё и внимание к своему состоянию. А если вместо постепенного улучшения появляются новые симптомы или становится заметно хуже, лучше не пытаться переболеть «на ногах».

Сезон простуд не должен превращаться в бесконечный поиск витаминов, анализов и способов «поднять иммунитет». Если болезни стали частыми, затягиваются, возвращаются с осложнениями или после них долго не получается восстановиться, лучше разобраться в причинах вместе со специалистом.

В клинике «Биомед» в Казани можно пройти консультацию, оценить состояние здоровья и понять, действительно ли нужны дополнительные обследования. Такой подход помогает не тратить время на анализы «на всякий случай» и сосредоточиться на том, что действительно важно для профилактики и нормального восстановления.

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