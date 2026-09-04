Новости Татарстана

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Семья Раиса Метшина получила соболезнования от Администрации Раиса Татарстана. Обращение с поддержкой адресовано супруге покойного Разие Нурулловне и детям. Об этом сообщили в Администрации Раиса Татарстана.

Раис Метшин скончался накануне. В Администрации Раиса Татарстана отметили, что горечь этой утраты разделяют искренне и глубоко. Слова поддержки также направлены его сыновьям: Айдару Раисовичу Метшину, депутату Государственной Думы, Ильсуру Раисовичу Метшину, мэру Казани, а также Айрату Раисовичу Метшину.

Обращение было опубликовано на официальном канале Администрации Раиса Татарстана. В тексте говорится, что скорбь о постигшей семью утрате искренняя и глубокая. «Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами», — приводятся слова соболезнования.

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