США угрожает апокалипсис: под Йеллоустоуном находятся 30 термоядерных «царь-бомб»

Ученые, изучающие Йеллоустонский вулкан в США, обнаружили под ним крупную магматическую камеру, которая, по данным исследователей, может быть связана с риском мощного извержения.

Исследование проводилось с использованием спутниковых снимков. Они показали обширную зону активности площадью около 4 тысяч квадратных километров.

По данным материала, под поверхностью находится большое количество магмы. Авторы отмечают, что при столкновении тектонических плит возможен взрыв мощностью до 1,7 тысячи мегатонн. Такой показатель сравнили примерно с 30 «царь-бомбами» — крупнейшими термоядерными зарядами, созданными человеком.

В случае извержения, как говорится в материале, лава может уничтожить обширные территории вокруг вулкана. Дополнительную опасность представляют облака пепла и газа, способные привести к глобальному затемнению.

Такое развитие событий может вызвать похолодание, проблемы с урожаем и нехватку продовольствия в разных странах. В материале отмечается, что последствия потенциального извержения могут выйти далеко за пределы США.

Также подчеркивается, что Соединенные Штаты регулярно сталкиваются со стихийными бедствиями. С начала XXI века в стране произошло более 100 крупных природных катастроф, включая ураганы, землетрясения и наводнения.

Сейчас специалисты продолжают изучать Йеллоустонский вулкан и ищут способы заранее предупредить возможную угрозу.