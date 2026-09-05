Технологии

Microsoft назвала поддерживаемые версии Linux для браузера Edge

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Как пишет RUNET, Microsoft официально подтвердила список дистрибутивов Linux, в которых поддерживается браузер Edge. Хотя Edge работает на Linux уже несколько лет, только теперь компания опубликовала официальную информацию о совместимости.

Судя по данным, Edge доступен в 64-битных сборках Ubuntu 18.04 и новее, Debian 10 и выше, openSUSE 15.5 и поздних версий, а также Fedora Linux 39 и более свежих релизов. Приведённый перечень почти полностью соответствует требованиям Google Chrome, который публикует собственный список поддерживаемых дистрибутивов Linux с августа 2019 года.

В Microsoft добавили, что Edge может работать и с другими версиями Linux, но компания не даёт официальных гарантий для таких систем.

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