Цветная капуста после варки становится водянистой: перед духовкой ей не хватает одного простого этапа

Цветную капусту часто сначала отваривают, а затем отправляют в духовку под сыром или соусом. Но вместо плотных соцветий с румяной корочкой иногда получается мягкая водянистая масса, а на дне формы собирается жидкость.

Проблема нередко возникает между кастрюлей и духовкой. Отваренную капусту сразу перекладывают в форму, не дав воде хорошо стечь, хотя соцветия удерживают немало влаги. Перед запеканием им полезно провести несколько минут в дуршлаге и немного обсохнуть.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Цветную капусту после кастрюли никогда сразу не смешиваю с соусом. Оставляю в дуршлаге минимум на 5–10 минут. Если соцветия еще блестят от воды, в духовке эта влага окажется на дне формы».

Что понадобится

На 4 порции:

цветная капуста — 700 г;

твердый сыр — 120 г;

сметана — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сливочное масло — 10 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.

Как приготовить цветную капусту в духовке

Разберите капусту. Разделите кочан на примерно одинаковые соцветия, слишком крупные разрежьте пополам. Недолго отварите. Опустите капусту в кипящую подсоленную воду и после повторного закипания готовьте примерно 3–4 минуты. До полной мягкости доводить ее не нужно. Хорошо обсушите. Переложите соцветия в дуршлаг и оставьте на 5–10 минут. Несколько раз осторожно встряхните, чтобы вода вышла из углублений. Сделайте заливку. Смешайте сметану, яйцо, измельченный чеснок, перец и паприку. Добавьте примерно половину натертого сыра. Соберите блюдо. Смажьте форму сливочным маслом, распределите капусту одним слоем и добавьте сметанную смесь. Добавьте сыр. Посыпьте сверху оставшимся сыром. Не стоит заливать соцветия соусом полностью — верхняя часть должна иметь возможность подрумяниться. Запекайте. Готовьте при 200 градусах около 15–20 минут. Капуста должна стать мягкой внутри, но не разваливаться, а сверху появится золотистая корочка.

Почему долгая варка только мешает

Обсушивание не спасет капусту, которую предварительно варили 10–15 минут. За это время соцветия успевают сильно размягчиться, а после добавления соуса и повторного нагревания в духовке теряют структуру окончательно.

Поэтому предварительная варка здесь нужна не для полной готовности. Трех-четырех минут достаточно, чтобы начать размягчение. Остальную работу сделает духовка.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Проверяю капусту ножом еще в кастрюле: он должен входить в толстую часть соцветия с заметным сопротивлением. Если капуста уже совершенно мягкая, после духовки хорошей текстуры от нее ждать сложно».

Если нужна особенно румяная капуста без большого количества соуса, после дуршлага соцветия можно дополнительно разложить на полотенце на несколько минут. Чем суше их поверхность перед духовкой, тем меньше вероятность получить водянистое блюдо.

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