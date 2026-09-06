Не у нас

В Южной Африке обнаружили предмет с редкими металлами

Анастасия Шарова Автор статьи
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В 1989 году в одном из районов юга Африки местные жители нашли необычный предмет, который частично находился в земле и внешне напоминал искусственно созданный аппарат без крыльев, сообщает prokazan.ru.

Объект пытались выкопать, однако сделать это не удалось. По словам источника, находка словно срослась с грунтом и не поддавалась обычным попыткам извлечения.

Исследование поверхности показало наличие редких металлов. Через небольшое отверстие в корпусе специалисты смогли рассмотреть внутренние детали. Внутри находились пружины, катушки и тонкие пластины.

Во время одного из осмотров произошел необычный эпизод. После свиста исследователя внутренний отсек начал вибрировать, но позже перестал реагировать на звук.

Затем специалисты применили инфразвук. После этого объект снова завибрировал и, как говорится в материале, приподнялся примерно на 30 сантиметров. Вскоре он вновь замер.

Работа с загадочной находкой, по данным публикации, продолжается до сих пор. Окончательных выводов о происхождении объекта в материале не приводится.

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