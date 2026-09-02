02.09.2026, 16:00 · Дарина Говорухина

редакция
PROKAZAN
Осень — время, когда город меняется. Парки окрашиваются в золотые цвета, открывается театральный сезон, появляются новые гастрономические предложения, а прохладные вечера становятся отличным поводом открыть для себя новые места и впечатления.

Проект «Успеть этой осенью» собрал идеи, которые помогут сделать сезон ярче. Здесь вы найдёте места для прогулок, уютные кафе, семейный отдых, культурные события, осенние путешествия, полезные сервисы и специальные предложения, которые особенно актуальны именно сейчас.
Drum Skills — школа музыки в Казани, где дети и взрослые уже 7 лет учатся играть с первых занятий и постепенно превращают интерес к музыке в уверенный навык.

Здесь проходят индивидуальные занятия с педагогом, где всё строится вокруг практики и реального прогресса. Уже на первом занятии ученик начинает играть живые ритмы, а дальше шаг за шагом развивает технику, чувство ритма и музыкальность — независимо от уровня подготовки и возраста.

Почему выбирают ученики Drum Skills:
— профессиональные педагоги, которые умеют находить подход к детям и взрослым
— современное и вдохновляющее пространство, в котором приятно заниматься
— новое профессиональное оборудование высокого класса
— только индивидуальные занятия — всё внимание педагога направлено на одного ученика
— обучение выстроено вокруг реального прогресса и развития музыкальных навыков
— ученики школы становятся лауреатами и призёрами многочисленных музыкальных конкурсов
Художественная школа «СветоТень» — пространство в Казани, где взрослые и дети от 9 лет учатся рисовать с нуля, пробуют новые техники и переключаются с повседневной рутины на творчество.

В школе доступно более 50 направлений: академический рисунок, живопись маслом, digital-арт, флюид-арт, эпоксидная смола и творческие вечера. Занятия проходят по свободному графику 2−3 раза в неделю, а все материалы уже включены в стоимость — краски, холсты, кисти и планшеты для цифрового искусства предоставляются на месте. Первое пробное занятие длится 2 часа и проходит бесплатно: уже в этот день ученик уходит домой с готовой картиной.

Преимущества «СветоТени»:
— бесплатное пробное занятие на 2 часа
— более 50 творческих направлений
— свободный график занятий
— все материалы включены в стоимость
— формат для детей от 9 лет и взрослых
При покупке любого абонемента — дополнительный месяц занятий в подарок. Подробности акции — по ссылке
Паутина — верёвочный парк в сосновом лесу Казани, где осенняя прогулка превращается в настоящее приключение на высоте.

Здесь гостей ждут более 100 препятствий, трассы разного уровня сложности и испытания для тех, кто хочет добавить в сезон больше движения и ярких эмоций. Полёт «Супермен» над деревьями, скоростной мега zip-line и уникальный zip-bike позволяют посмотреть на осенний лес с необычного ракурса и проверить собственную смелость.

Преимущества верёвочного парка «Паутина»:
— более 100 препятствий на высоте до 20 метров
— трассы для любого уровня подготовки
— полёт «Супермен» над лесом
— мега zip-line и zip-bike
— живописная локация в сосновом лесу Казани

Если этой осенью хочется больше активности, адреналина и новых впечатлений, «Паутина» станет отличным поводом выбраться из дома и провести день необычно
«Иная баня» — пространство в Казани, где осенний вечер превращается в полноценный ритуал восстановления. Здесь не нужно продумывать программу отдыха: всё уже организовано так, чтобы гости могли полностью расслабиться, переключиться с повседневных забот и провести время с близкими.

Баня подходит для пар, компаний друзей, девичников и мужских встреч. В программу входят профессиональные парения с пар-мастерами, SPA-процедуры, отдых в русской парной, бассейн с родниковой водой и зоны восстановления. Все этапы объединены в единый сценарий, поэтому отдых проходит легко и без лишних решений. Вместо городской суеты гостей ждут приватная атмосфера, внимание к деталям и ощущение настоящей перезагрузки.

Преимущества бани «Иная»:
— готовые банные ритуалы с продуманным сценарием
— профессиональные парения и SPA-процедуры
— приватное пространство без посторонних
— сочетание городской доступности и ощущения ретрита
— бассейн с родниковой водой и зоны восстановления
— формат полного сопровождения без лишних решений
Клиника «Флебоэстетика» — специализированный медицинский центр, где лечат варикоз и помогают справляться с эстетическими сосудистыми проявлениями. Здесь проводят лазерное лечение через точечный прокол под контролем УЗИ, а также устраняют сосудистые сетки и видимые вены на ногах, лице и теле. Процедуры проходят без разрезов и длительной реабилитации.

Преимущества клиники «Флебоэстетика»:
— более 5000 выполненных лазерных операций
— приём ведёт команда под руководством кандидата медицинских наук и ведущего флеболога РТ Славин Д.А.
— лечение варикоза без разрезов и госпитализации
— современные лазеры последнего поколения
— внедрение уникальных методик, включая СLaCS, главный врач клиники Славин Д. А. единственный в РТ обучался методике у ее создателя

В клинике можно:
— проверить вены и сделать УЗИ
— убрать варикоз лазером без разрезов и длительного восстановления
— удалить сосудистые сеточки на ногах, лице и теле
— удалить видимые синие вены на лице
— получить второе экспертное мнение врача-флеболога
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