Осень — время, когда город меняется. Парки окрашиваются в золотые цвета, открывается театральный сезон, появляются новые гастрономические предложения, а прохладные вечера становятся отличным поводом открыть для себя новые места и впечатления.
Проект «Успеть этой осенью» собрал идеи, которые помогут сделать сезон ярче. Здесь вы найдёте места для прогулок, уютные кафе, семейный отдых, культурные события, осенние путешествия, полезные сервисы и специальные предложения, которые особенно актуальны именно сейчас.