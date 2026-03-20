Подборка надёжных строительных компаний, которые помогут пройти весь путь — от проекта до финишной отделки
В подборке представлены компании, которые готовы взять на себя весь процесс строительства частного дома — от проектирования до чистовой отделки.
Некоторые компании специализируются на отдельных этапах: поставке стройматериалов, заливке фундамента, кровле, фасадах или инженерных коммуникациях.
У всех участников проекта есть отзывы, опыт, реальные объекты и понятные условия работы.
Важное преимущество компаний из подборки — они работают по официальным договорам, открыто формируют стоимость работ и материалов.
Salmin — команда с более чем 30-летним опытом, которая строит дома под ключ. Руководитель компании, Ибрагим Салмин, лично руководит работой и несет ответственность перед каждым клиентом.

Компания строит дома под ключ и сопровождает клиента на всех этапах: от подбора участка и проработки проекта до возведения дома и ландшафтных работ.

Преимущества компании Salmin:
— постройка домов из долговечных и надежных материалов: кирпича и газосиликатного блока
— полный цикл постройки дома от проекта до ландшафта
— более 150 реализованных проектов и доверие потребителей
— аккредитация Сбербанка, компания работает с любым видом ипотеки
— гарантии на 10 лет
Строительство домов из кирпича под ключ в Казани
Не упустите возможность построить свой дом с надежным партнером, который более 25 лет в отрасли, ценит традиции семьи и семейного бизнеса, ставя качество своей работы в один ряд со своим именем.

Дом из дерева — это не только про эстетику, но и про комфорт. Компания строит дома из бревна и клеёного бруса, помогая пройти путь от идеи до готового жилья с понятным результатом и фиксированными условиями.

Собственное производство и контроль качества на каждом этапе позволяют соблюдать сроки и не менять стоимость после подписания договора.

Преимущества «Максстрой»:
— собственное производство и отбор древесины
— гарантия цены и сроков по договору
— контроль качества с нулевого цикла
— ипотека от 6% и аккредитация в банках
— членство в СРО и застрахованная ответственность
— гарантия на дома от 5 лет

Строительство начинается от 5 000 000 рублей — с возможностью заехать уже в ближайший сезон.

Акция: при строительстве дома — подарок: скидка, забор от 55 000 рублей или баня от 102 000 рублей.
Собственный дом — это решение, которое требует уверенности в подрядчике. СК «Арлана» — команда с 14-летним опытом и более чем 400 реализованными объектами, которая ведёт строительство от идеи до готового дома в предчистовой отделке. Здесь продумывают не только проект, но и комфорт будущей жизни.

Компания работает с кирпичными и каркасными домами, создавая как типовые, так и индивидуальные решения под задачи семьи.

Преимущества СК «Арлана»:
— полный цикл работ «под ключ» без поиска подрядчиков
— финансовая безопасность через эскроу-счета
— помощь с ипотекой и аккредитация в банках
— опыт загородной жизни, учтённый в проектах
— более 400 реализованных объектов
— внимание к деталям на каждом этапе

Клиент получает не просто дом, а понятный и контролируемый процесс строительства.

Акция: строительство от 49 000 ₽ за м² — возможность начать свой проект уже сейчас.
Дом — это не просто квадратные метры, а среда, в которой важно всё: от микроклимата до качества материалов. «Сити Строй» — лидер премиального загородного строительства в Татарстане, создающий эко-дома с использованием технологии Honkamajat для комфортной жизни в любое время года.

Компания берёт на себя весь процесс: от проектирования до сдачи дома, предлагая решения из кирпича, газобетона и дерева под задачи семьи.

Преимущества «Сити Строй»:
— строительство домов под ключ с полным сопровождением
— технология Honkamajat для стабильного микроклимата
— опытная команда архитекторов и инженеров
— использование проверенных материалов
— гарантия на все виды работ
— возможность посмотреть готовые объекты

Здесь создают не просто дома, а продуманное пространство для жизни.

Акция: скидка 30% на монтаж фундамента и проведение инженерных коммуникаций.
Ремонт — это про комфорт, а не про стресс. «Близко Ремонт» создаёт пространства, в которых удобно жить и работать, полностью беря процесс на себя — от идеи до финального результата. Здесь не просто выполняют работы, а продумывают каждую деталь, чтобы интерьер был функциональным и долговечным.

За 15 лет компания выросла из небольшой бригады в надёжного подрядчика с опытом комплексных ремонтов квартир, домов и коммерческих помещений — от косметики до сложных проектов с перепланировкой.

Преимущества «Близко Ремонт»:
— ремонт «под ключ» без поиска подрядчиков
— внимание к деталям и реализация сложных решений
— чёткие сроки и прозрачный процесс
— официальная гарантия на работы
— закупка, доставка материалов и уборка включены
— опыт более 15 лет

Клиент получает не просто ремонт, а спокойный процесс с понятным результатом.

Акция: при заказе ремонта под ключ — бытовая техника на сумму 100 000 рублей в подарок до 1 июня.
Компания ДАстрой с 2019 года занимается строительством индивидуальных жилых домов. Благодаря собственной производственной базе, современной строительной технике и опытному штату специалистов, каждый проект реализуется быстро, качественно и по выгодной цене. Более 150 семей уже стали обладателями домов, построенных с заботой о каждой детали.

Преимущества ДАстрой:
— Подбор земельных участков и помощь с ипотекой по выгодным условиям, работа через эскроу-счет
— Строительство домов под ключ — от фундамента до крыши с авторским и техническим надзором
— Опытные архитекторы и конструкторы создадут индивидуальный проект под ваши запросы
— Ознакомительные экскурсии по построенным объектам
— Гарантия на дома не менее 5 лет — долгосрочная уверенность в качестве

С ДАстрой каждая деталь вашего будущего дома продумана. Скажите мечте о доме «ДА»!
Для команды House Pro строительство домов — это не просто работа. Это создание пространств, где растут дети, крепнет любовь и пишется ваша уникальная семейная история. House Pro с 2016 года помогает создавать дома по всей Республике Татарстан, в которых важно не только качество, но и спокойствие на каждом этапе — от идеи до эксплуатации дома.

Команда берёт на себя весь процесс строительства, где клиент во главе всего: фиксирует условия в договоре, предлагает решения исходя из бюджета и образа жизни, чтобы результат был предсказуемым и превосходил ожидания.

Преимущества House Pro:
— более 200 реализованных домов с 2016 года
— фиксированные сроки и стоимость с первой встречи
— расширенная гарантия 7 лет
— сопровождение на всех этапах строительства
— альбом-конструктив с полным описанием технологий и материалов
— подход LCC с учётом затрат на весь срок эксплуатации
Специальные предложения
Акции компании Экоплант
Экоплант — крупнейший производитель и продавец посадочного материала для профессионального и частного озеленения.

Здесь работают с взрослыми растениями, что позволяет сразу получить оформленный сад без долгого ожидания. Важно и качество: растения поставляются с закрытой корневой системой, что повышает их приживаемость и снижает риски после посадки.

Преимущества «Экоплант»:
— взрослые растения для быстрого озеленения
— создание готового сада за 1 день
— доставка и посадка с гарантией приживаемости
— растения с закрытой корневой системой
— адаптация к климату большинства регионов РФ (зоны USDA 2−5)
— решения для частных и профессиональных проектов

Экоплант — за простое и красивое садоводство для тех, кто ценит эстетику и свое время
мы собрали этот проект, чтобы сэкономить ваше время, и показать: в казани есть надёжные компании
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ