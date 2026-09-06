Почему домашние котлеты из детства были такими мягкими: один привычный ингредиент добавляли не случайно

У домашних котлет из детства часто была характерная текстура: внутри они оставались мягкими и сочными, даже если снаружи успевали хорошо подрумяниться. Секрет был не обязательно в особом мясе или долгом вымешивании фарша.

В него добавляли размоченный в молоке или воде белый хлеб. Причем хлеб был не просто способом увеличить количество котлет. Размоченный мякиш удерживает часть влаги внутри мясной массы и делает готовые котлеты нежнее.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для котлет беру именно мякиш вчерашнего белого хлеба без грубой корки. После замачивания слегка отжимаю его, но не досуха. Если полностью удалить жидкость, часть смысла такой добавки теряется».

Что понадобится

На 10–12 котлет:

мясной фарш — 700 г;

белый хлеб — 120 г;

молоко или вода — 150 мл;

репчатый лук — 1 крупная головка;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

панировочные сухари — 3–4 ст. л. по желанию.

Как приготовить мягкие котлеты

Замочите хлеб. Уберите плотные корки, мякиш поломайте на кусочки и залейте молоком или водой примерно на 5–10 минут. Подготовьте лук. Натрите его на мелкой терке или измельчите практически до состояния кашицы. Так в котлетах не останется крупных кусочков. Соедините ингредиенты. Добавьте к фаршу яйцо, лук и размоченный хлеб. Предварительно слегка отожмите мякиш руками. Вымешайте фарш. Достаточно добиться равномерного распределения ингредиентов. Если масса слишком плотная, можно добавить 1–2 ст. л. холодной воды. Сформируйте котлеты. Смочите руки водой, сделайте одинаковые заготовки и при желании слегка обваляйте их в сухарях. Обжарьте. Выложите котлеты на разогретую сковороду с маслом. Готовьте на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Доведите до готовности. Убавьте нагрев, накройте сковороду крышкой и готовьте еще несколько минут, пока котлеты полностью не прожарятся внутри.

Зачем хлеб добавляли в фарш

Во время приготовления мясные белки уплотняются, поэтому котлета теряет часть влаги. Размоченный хлеб впитывает жидкость и помогает удерживать ее внутри. Благодаря этому структура получается менее плотной.

Но превращать мясную массу в хлебную тоже не стоит. На 700 г фарша достаточно примерно 100–120 г мякиша. Если положить значительно больше, мясной вкус станет слабее, а структура котлет — слишком рыхлой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Еще стараюсь не прижимать котлеты лопаткой во время жарки. Так они быстрее не приготовятся, зато часть сока окажется на сковороде. После появления корочки лучше просто уменьшить огонь и спокойно довести середину до готовности».

Для этого рецепта подойдет смешанный фарш из свинины и говядины или другой привычный вариант. А хлеб лучше использовать не свежайший, а вчерашний: подсохший мякиш хорошо впитывает жидкость и равномернее распределяется в фарше.

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