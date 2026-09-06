Технологии

Названы продукты, которые помогают снизить «плохой» холестерин

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Кандидат технических наук, заместитель директора Института «Высшая школа управления гостеприимством» Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с Life.ru рассказал, что изменения в питании способны скорректировать уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). По его словам, первые результаты заметны уже через несколько недель, если заменить насыщенные жиры ненасыщенными и добавить продукты с растворимой клетчаткой.

Эксперт советует включать в меню овсянку и овсяные отруби с бета-глюканами, ячмень, бобовые, баклажаны и яблоки. ВОЗ рекомендует не менее 25 граммов пищевых волокон ежедневно. Полезны авокадо, орехи, оливковое масло Extra Virgin, жирная рыба и соевые продукты. Растительные стеролы и станолы, по данным EFSA, в дозе 1,5–2,4 г в день снижают холестерин на 7–10,5% в течение двух-трёх недель.

Быстров подчеркнул, что диета эффективна при умеренном повышении ЛПНП — до 4,0 ммоль/л. Если показатель выше 4,9–5,0 ммоль/л или у близких родственников были ранние инфаркты и инсульты, возможна семейная гиперхолестеринемия, требующая медикаментозного лечения. Также стоит избегать промышленных трансжиров и советоваться с врачом.

Ранее Life.ru сообщал, что здоровым людям рекомендуется впервые проверять холестерин в 25 лет, затем каждые пять лет, а после 40–50 лет — раз в один-два года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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