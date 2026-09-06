Макароны с фаршем больше не готовлю в двух кастрюлях: складываю все вместе — получается проще привычного ужина

Макароны по-флотски обычно требуют как минимум двух этапов: отдельно сварить пасту, приготовить фарш с луком, а затем все соединить. Но можно обойтись одной глубокой сковородой — сухие макароны отправляются прямо к мясу и доходят до готовности в соусе.

Так они впитывают мясной бульон и томатную основу, а мыть после ужина приходится заметно меньше посуды. Главное — правильно рассчитать количество жидкости, чтобы макароны успели приготовиться, но не превратились в разваренную массу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого способа беру короткие макароны — рожки, перья или небольшие спирали. С ними проще контролировать готовность и равномерно перемешивать содержимое сковороды».

Что понадобится

На 4 порции:

макароны — 300 г;

мясной фарш — 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 небольшая;

томатная паста — 1,5 ст. л.;

горячая вода или бульон — 600–700 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприка — 0,5 ч. л.

Как приготовить все в одной сковороде

Обжарьте фарш. Разогрейте глубокую сковороду или сотейник с маслом. Выложите фарш и готовьте 5–7 минут, разбивая крупные комочки лопаткой. Добавьте овощи. Мелко нарежьте лук, морковь натрите. Переложите их к мясу и готовьте еще около 4–5 минут. Добавьте томатную основу. Положите томатную пасту, чеснок, паприку и перец. Перемешайте и прогрейте около минуты. Засыпьте сухие макароны. Предварительно отваривать их не нужно. Хорошо перемешайте с фаршем. Влейте горячую жидкость. Сначала добавьте около 600 мл воды или бульона. Жидкость должна почти покрывать макароны, но они не должны свободно плавать в ней. Доведите до готовности. После закипания уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте примерно 10–12 минут. Периодически перемешивайте. Если вода впиталась слишком быстро, подливайте ее небольшими порциями. Дайте блюду постоять. Когда макароны станут мягкими, но сохранят форму, выключите огонь и оставьте их под крышкой на 5 минут.

Почему воду лучше добавлять постепенно

Если сразу залить макароны большим количеством воды, к моменту их готовности на дне может остаться жидкий соус. При слишком маленьком количестве они начнут приставать ко дну раньше, чем успеют размягчиться.

Точные пропорции немного меняются в зависимости от формы и сорта макарон. Поэтому последние 100 мл жидкости удобнее оставить в запасе и добавить только при необходимости.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «За пару минут до готовности всегда проверяю не только макароны, но и дно сковороды. Если жидкости осталось много, снимаю крышку. Если почти не осталось, а макароны еще твердые, добавляю немного кипятка».

После приготовления крахмал из макарон слегка загущает оставшийся мясной соус, поэтому дополнительная подлива обычно не требуется. Получается полноценный горячий ужин, приготовленный от начала до конца в одной посуде.

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