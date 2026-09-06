Конкурс нефтяников в Альметьевске начался с приветствия Минниханова

В Альметьевске 5 сентября стартовал конкурс профессионального мастерства среди молодых нефтяников. Церемонию открытия посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

По словам Минниханова, подобные состязания дают молодым специалистам возможность показать свои навыки, оценить привычные методы работы и перенять лучшие практики коллег. «Уверен, опыт, полученный на конкурсе, пригодится вам в дальнейшей работе», — подчеркнул он.

Соревнования в этом году организованы на 32 площадках. За победу борются 436 финалистов в разных профессиональных группах — от бригад по ремонту скважин и операторов добычи до буровиков, электромонтеров, сотрудников АЗС и медработников.

Раис республики лично осмотрел места состязаний и пообщался с участниками.