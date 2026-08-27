Действующие тарифы и акции загородного клуба «Утрау»
Тарифы:
— Тариф «Лучшая цена дня»: завтрак, безлимитное посещение банного комплекса и 1,5 часа пользования мангальной зоной
— Тариф «2 счастливых дня»: бронирование на два дня со скидкой 15% от «Лучшей цены дня»; заезд и выезд в любой день; безлимитный банный комплекс и завтрак.
Не действует 28.08.2026 и 29.08.2026
— Тариф «3 ночи по цене 2»: действует с 1.09.2026 для всех категорий домов; третья ночь бесплатно; три часа банного комплекса ежедневно и завтрак
Сезонные цены (действуют с 26.08.2026):
— Падел — 2000₽/час при бронировании на стойке, до конца сезона
— SUP-доски — 500₽/30 минут или 800₽/час
— Катамаран — 1200₽/час
— Рыбалка — 10000₽ за трёхчасовой тур максимум для трёх участников
Инвентарь и сопровождение включены, требуется предварительная запись
— Гидроциклы — 3500₽/10 минут