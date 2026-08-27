27.08.2026, 17:10 · Дарина Говорухина

Рабочие будни, постоянная спешка и бесконечные дела быстро приводят к усталости. Когда появляется свободный день или долгожданный отпуск, хочется провести его действительно качественно, но выбрать место для отдыха среди множества вариантов бывает непросто.

В проекте «Где отдохнуть?» мы собрали глэмпинги, SPA-комплексы, отели, санатории и другие места, где можно сменить обстановку, восстановить силы и провести время так, как хочется именно вам.
«Лес Река» — это загородный глэмпинг в Марий Эл на приватном полуострове между Волгой и Большой Кокшагой.

Это место для спокойного отдыха среди леса и воды без отказа от привычного комфорта. Дизайнерские эко-дома с панорамными окнами и банный комплекс для большой компании с русской баней на дровах создают пространство, где можно замедлиться, выспаться и провести время с близкими.

Почему выбирают «Лес Река»:
— уникальное расположение между двумя реками
— тишина, простор и приватность
— дизайнерские эко-дома среди леса
— банный комплекс для большой компании
— эстетика природы и современный комфорт
Акции и спецпредложения «Лес Река»:
— скидка 10% на проживание в будние дни по промокоду АВГУСТ10
— 3-я ночь в подарок при бронировании двух ночей
— именинникам — 2000₽ на проживание, а также подарки при бронировании нескольких эко-домов
— баня в подарок при выполнении условий акции

Подробнее об акциях и спецпредложениях — по ссылке
«Утрау» — загородный клуб на берегу Волги, в сосново-дубовой роще недалеко от Казани: 15 минут от границы города и около 45 минут от Кремля.

На восьми гектарах расположены 54 дизайнерских дома разных форматов, банный комплекс с круглогодичным подогреваемым бассейном, ресторан на воде, пляж, площадки для мероприятий и развлечения для спокойного, семейного и активного отдыха. Клуб сочетает выразительную архитектуру с полноценным отельным сервисом.

Почему выбирают отдых в «Утрау»:
— 54 необычных дома: A-frame, бунгало, геокупола, Нео-Типи и зеркальные дома
— берег Волги и восемь гектаров сосново-дубовой рощи
— SPA, бани и открытые подогреваемые бассейны круглый год
— ресторан на воде и площадки для событий до 350 гостей
— спорт, водные развлечения, семейный и уединённый отдых
До 30 ноября: две ночи со скидкой 15%, а с 1 сентября — три ночи по цене двух. Завтрак и посещение банного комплекса включены
Все предложения от «Утрау»
Уютная баня «ПарБери» — место в черте города, где можно почувствовать атмосферу настоящей деревенской бани, отдохнуть от суеты и провести время в спокойствии, тепле и полном расслаблении.

Здесь хозяин лично парит каждого гостя, подбирая формат парения индивидуально и внимательно следя за самочувствием. Хозяйка встречает гостей, создает домашнюю атмосферу и сама готовит еду. В «ПарБери» делают ставку не на формальный сервис, а на живое гостеприимство, традиции русской бани и ощущение, будто приехал в гости к хорошим знакомым, где искренне рады каждому.

Преимущества бани «ПарБери»:
— индивидуальное парение от хозяина
— внимание к самочувствию каждого гостя
— аутентичная атмосфера русской бани
— домашняя еда от хозяйки
— теплое гостеприимство и отдых без суеты
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«Панорама» — уютные загородные дома недалеко от Казани, где можно отдохнуть от городского шума, провести выходные с семьей или устроить романтический уикенд.

Два новых дома в селе Дубъязы:
— новые уютные домики с панорамной гостиной, работают с 1 января 2026 года
— дома с панорамной гостиной и видом на террасу, баня на дровах, чан фурако и настоящий самовар
— размещение до 6 человек в отдельных комнатах
— идеальное место для молодых пар и семейного отдыха с детьми

Барнхаус в СНТ «Фотон»:
— уютный чистый современный барнхаус площадью 60 кв.м.
— дом с панорамной гостиной и видом на террасу, баня на дровах, чан фурако
— размещение до 6 человек в отдельных комнатах
— удобное расположение в Казани
— отличный выбор для семейного отдыха, романтических вечеров и встреч с друзьями

Дома «Панорама» — это отдых в атмосфере загородного уюта с настоящей баней на дровах, горячим сибирским чаном и комфортными условиями для всей семьи. Заезд начинается с 15:00, а выезд — до 12:00, чтобы гости могли спокойно насладиться отдыхом без спешки.
ЭКО УСАДЬБА «Алексеевское подворье» — всесезонный загородный клуб, где отдых на природе сочетается с домашним комфортом, приватной атмосферой и множеством развлечений для всей семьи.

Усадьба расположена в экологически чистом районе среди сосновых лесов, родниковых озёр и рек национального парка «Марий Чодра». Гостей ждут уютные дома из сосновых срубов с печами и каминами, семейные мини-дома и палаточный кемпинг в яблоневом саду. Здесь можно познакомиться с обитателями зооподворья, попробовать фермерские блюда, расслабиться в бане, купели или сибирском чане, а любителям активного отдыха доступны каяки, сапборды, багги, лазертаг и спортивный тир.

Преимущества Эко усадьбы «Алексеевское подворье»:
— приватный отдых среди живописной природы в экологически чистом районе
— уютные дома из сосновых срубов вместимостью от 6 до 16 человек и семейные мини-дома на 3 человек
— SPA-территория: баня на дровах, панорамная чайная веранда, купель с природной минеральной водой, сибирский чан с пихтовыми ветками и луговыми травами под звездным небом. Также на территории есть летний бассейн и джакузи с живой водой
— фермерская кухня, включая блюда Халяль, еда готовится в дровяной печи и на мангале
— зооподворье с ручными животными: общение с ламой, ручными кроликами и козлятами
— активный отдых: палаточный кемпинг в яблоневом саду, сапборды, каяки, багги и лазертаг, спортивные корты и детские батуты, рыбалка
— организация семейных и корпоративных праздников «под ключ»
Акции и спецпредложения:
— Скидки от 10% аренды молодой семье и молодожёнам
— Купель в подарок при аренде бани
— При аренде дома на двое суток и более скидка от 10%
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