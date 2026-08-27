ЭКО УСАДЬБА «Алексеевское подворье» — всесезонный загородный клуб, где отдых на природе сочетается с домашним комфортом, приватной атмосферой и множеством развлечений для всей семьи.



Усадьба расположена в экологически чистом районе среди сосновых лесов, родниковых озёр и рек национального парка «Марий Чодра». Гостей ждут уютные дома из сосновых срубов с печами и каминами, семейные мини-дома и палаточный кемпинг в яблоневом саду. Здесь можно познакомиться с обитателями зооподворья, попробовать фермерские блюда, расслабиться в бане, купели или сибирском чане, а любителям активного отдыха доступны каяки, сапборды, багги, лазертаг и спортивный тир.



Преимущества Эко усадьбы «Алексеевское подворье»:

— приватный отдых среди живописной природы в экологически чистом районе

— уютные дома из сосновых срубов вместимостью от 6 до 16 человек и семейные мини-дома на 3 человек

— SPA-территория: баня на дровах, панорамная чайная веранда, купель с природной минеральной водой, сибирский чан с пихтовыми ветками и луговыми травами под звездным небом. Также на территории есть летний бассейн и джакузи с живой водой

— фермерская кухня, включая блюда Халяль, еда готовится в дровяной печи и на мангале

— зооподворье с ручными животными: общение с ламой, ручными кроликами и козлятами

— активный отдых: палаточный кемпинг в яблоневом саду, сапборды, каяки, багги и лазертаг, спортивные корты и детские батуты, рыбалка

— организация семейных и корпоративных праздников «под ключ»