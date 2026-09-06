Пирог сверху уже румяный, а середина остается сырой: одна ошибка начинается еще при выборе формы

Знакомая ситуация: верх пирога уже золотистый, края хорошо пропеклись, а деревянная шпажка из центра выходит с жидким тестом. Иногда температуру снижают, выпечку накрывают фольгой и держат в духовке еще полчаса, хотя проблема возникла еще раньше.

Если небольшую порцию теста вылить в слишком узкую и глубокую форму, слой получается толстым. Верх и края быстро нагреваются, а середине требуется гораздо больше времени. Для большинства домашних пирогов удобнее широкая форма, в которой тесто распределяется слоем умеренной толщины.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такого количества теста беру форму диаметром около 22 см. В форме 18 см тот же пирог получится заметно выше, поэтому привычного времени выпечки может уже не хватить».

Что понадобится

Для формы диаметром 22 см:

пшеничная мука — 220 г;

кефир — 200 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 140 г;

сливочное масло — 80 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло для формы.

Как приготовить пирог

Подготовьте форму. Для этого количества ингредиентов подойдет круглая форма диаметром примерно 22 см. Смажьте ее маслом, дно можно дополнительно закрыть пергаментом. Разогрейте духовку. Выставьте 180 градусов. Ставить тесто в холодную духовку не стоит. Смешайте яйца и сахар. Взбейте их венчиком до однородности. Добавьте кефир, растопленное и немного остывшее сливочное масло. Введите сухие ингредиенты. Соедините муку с разрыхлителем и солью, добавьте в жидкую основу. Перемешивайте только до исчезновения сухих участков муки. Наполните форму. Перелейте тесто и разровняйте. Форма должна оставаться достаточно свободной сверху, поскольку пирог поднимется. Выпекайте. Поставьте форму на средний уровень духовки примерно на 35–40 минут. Первые 25 минут дверцу желательно не открывать. Проверьте центр. Шпажку вводите в самую толстую часть пирога. Несколько влажных крошек допустимы, но следов жидкого теста быть не должно.

Почему высокая форма требует другого подхода

При одинаковой температуре тонкий слой теста прогревается до середины быстрее, чем толстый. Поэтому нельзя автоматически переносить время выпечки из рецепта на форму совершенно другого диаметра.

Например, площадь дна формы диаметром 18 см примерно на треть меньше, чем у формы 22 см. При одинаковом количестве теста пирог получится существенно выше. Пока его центр прогревается, поверхность успевает сильно подрумяниться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если приходится использовать форму меньше указанной в рецепте, не ориентируюсь только на привычные 35–40 минут. Если верх уже достаточно темный, прикрываю его фольгой и продолжаю выпекать при умеренной температуре до готовности середины».

Слишком большую форму тоже брать не стоит: пирог получится низким и может пересохнуть раньше ожидаемого времени. Поэтому размер формы — такая же часть рецепта, как количество муки или температура духовки.

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