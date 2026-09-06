Турция отложила цель по инфляции 9% с 2027 на 2029 год

Как передает ТАСС, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз представил среднесрочную программу экономического развития на 2027–2029 годы, в которой достижение однозначной инфляции отложено до 2029 года. Ранее предполагалось снизить рост цен до 9% уже к концу 2027-го.

Согласно программе, инфляция должна составить 28,4% к концу текущего года, 21% в 2027-м, 13,5% в 2028-м и 9% в 2029-м. Йылмаз добавил, что конфликт США и Израиля с Ираном добавляет к росту цен около 7 процентных пунктов, однако без учета напрямую затронутых им статей расходов инфляция замедляется.

Программа также предусматривает ускорение темпов роста ВВП до 5% и снижение безработицы до 7,6%. Ожидается, что в 2026 году экономика вырастет на 3,3%, в 2027-м — на 4,2%, в 2028-м — на 4,6%, а номинальный ВВП по итогам 2026 года впервые превысит $1,8 трлн при доходе на душу населения свыше $20 тыс.

В расчеты программы заложено повышение средней цены нефти Brent с $64,3 до $89,3 за баррель, что увеличило прогноз расходов на импорт энергоресурсов с $63 млрд до $71 млрд. Ожидаемые доходы от туризма при этом снижены с $68 млрд до $65 млрд. Отдельный прогноз курса лиры не приводился, однако отмечен рост доли лировых депозитов и увеличение валютных резервов.