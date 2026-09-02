Еще несколько лет назад загородный отдых у многих ассоциировался примерно с одним сценарием: большая компания, мангал, музыка из колонки и застолье до глубокой ночи. Сейчас этот сценарий постепенно перестает быть единственным. Все чаще люди едут за город совсем за другим — чтобы выключить телефон, нормально выспаться, несколько часов никуда не спешить и услышать вместо музыки шум леса.

Для Казани такой запрос вполне объясним. Город становится быстрее: работа, пробки, встречи, уведомления, постоянный информационный фон. Даже выходные легко превращаются в еще один список дел. При этом рядом с городом достаточно природных маршрутов и загородных локаций, куда можно уехать всего на день-два. Поэтому сама ценность короткой поездки меняется: людям уже мало просто сменить квартиру на домик в лесу — хочется действительно переключиться и вернуться обратно отдохнувшими.

Особенно заметно меняется отношение к самому досугу. Шумная компания и алкоголь все реже воспринимаются как обязательная часть хорошего уикенда. На первый план выходят сон, приватность, природа, спокойные активности и сервис, который избавляет от бытовых мелочей. Важным становится даже то, насколько близко стоят соседние дома, слышно ли музыку вечером и придется ли утром просыпаться от шума техники.

Редакция ProKazan поговорила с основателем глэмпинга «Лес Река» Савоськиным Дмитрием Сергеевичем и узнала, почему он изначально сделал ставку именно на тишину, как проектировали дома между деревьями ради приватности, зачем на территории ограничивают громкую музыку и почему качественный отдых, по его мнению, начинается с возможности наконец замедлиться.

«Дом среди деревьев»: как приватность проектируют заранее

Первое, что замечаешь на территории, — дома здесь действительно стоят среди деревьев. Сам глэмпинг расположен на полуострове между двух рек, поэтому ощущение уединения здесь создают не только лес, но и сама география места. Дома стоят достаточно близко, но развернуты в разные стороны: из окон и с террас почти не видно соседей. Кажется, будто у каждого есть свой небольшой участок леса.

— Для меня приватность была важна с самого начала. Мы специально располагали дома под разными углами, чтобы люди друг другу не мешали и не смотрели в окна. Где-то расстояние больше, где-то меньше, но у каждого дома есть свое направление и свое пространство.

Причем мы не делали так: сначала расчистили участок, нарисовали ровные линии и начали строить. Наоборот, сначала смотрели на лес и уже потом думали, куда можно поставить каждый дом. Это было гораздо сложнее, зато мы сохранили саму природу.

Мы не спилили здесь ни одного дерева. Убрали кустарники, лишнюю растительность, все, что действительно мешало, а дома буквально вписали между существующими деревьями. Конечно, это потребовало больше сил и времени, но для меня было важно не уничтожить лес, а потом пытаться создать его заново.

Когда человек приезжает за город, ему ведь хочется почувствовать, что он действительно оказался на природе. И приватность здесь не менее важна, чем удобная кровать или хороший интерьер. Ты можешь выйти из дома, видеть вокруг лес и спокойно заниматься своими делами, не чувствуя, что рядом постоянно кто-то находится.

От тапочек до оливкового масла: когда отдых не превращается в быт

Внутри домов та же логика, что и с территорией: визуально все довольно лаконично, но стоит открыть шкафы и ящики становится понятно, что здесь старались предусмотреть именно бытовые мелочи, о которых обычно вспоминаешь уже после приезда.

— Для меня хороший отдых начинается с того, что человеку вообще не приходится думать о быте. Ты приехал на два дня — зачем тебе везти с собой половину кухни или выяснять, где взять ложку, чай или салфетки? Поэтому дома мы старались укомплектовать максимально: есть посуда, приборы, чай, сахар, оливковое масло, тапочки, зубные наборы, Wi-Fi. Вроде мелочи, но именно из них и складывается комфорт.

Я вообще воспринимаю глэмпинг как хорошую гостиницу на природе. Поэтому минимализм для нас не означает экономию. Кровати сделали шириной 160 сантиметров, поставили качественные матрасы, выбрали белье и полотенца уровня хороших четырех- и пятизвездочных отелей. В интерьерах тоже старались уйти от дешевого пластика: много дерева, натуральных материалов, минимум металла. Хотелось, чтобы все было простым, удобным, но при этом качественным.

Та же история и с территорией. Пляж, шезлонги, мангальная зона, детский городок, качели, карусели — все это уже входит в стоимость проживания. Есть отдельные услуги вроде аренды сапов, катамаранов или банного комплекса, но за каждую обычную вещь на территории человек не должен постоянно доплачивать.

И я постоянно объясняю это сотрудникам: гостю нельзя просто отдать ключ и сказать, где его дом. Нужно показать территорию, рассказать, что где находится, спросить, нужна ли помощь. Не каждый человек сам подойдет и попросит то, чего ему не хватает. Поэтому наша задача — заметить это раньше. В итоге мне хочется свести бытовые вопросы практически к нулю: человек приехал сюда не заниматься хозяйством, а отдыхать.

Что делать в лесу, если не сидеть весь вечер за столом

У спокойного отдыха есть один стереотип: если вокруг тишина, лес и никаких шумных вечеринок, значит через пару часов станет скучно. Но здесь как раз стараются выстроить отдых так, чтобы человек мог постоянно переключаться — с активности на отдых, с компании на уединение, с спорта на что-то более спокойное.

— Я не хочу, чтобы человек приехал, пожарил шашлык, сел за стол и на этом весь отдых закончился. Поэтому мы стараемся давать людям разные сценарии. Можно взять сап или катамаран, поиграть в мини-футбол или волейбол, провести время с детьми на площадке. Через партнеров можем организовать квадроциклы, а если хочется куда-то выбраться — есть договоренности по экскурсиям в Йошкар-Олу и в марийские деревни.

Мне вообще близка идея, что отдых должен быть не только физическим, но и интеллектуальным. Поэтому мы делаем квизы, разные игры, приглашаем музыкантов, в том числе с классической программой, устраиваем небольшие праздники. Вечером можно посмотреть кино или мультфильм у костра — у нас есть большой летний экран. Если погода плохая, проектор можно использовать уже в закрытом пространстве.

Мы не запрещаем людям собираться вечером небольшой компанией, общаться, ужинать, проводить время вместе. Но нам хотелось изначально создать среду, где отдых не сводится только к застолью. Когда у человека есть чем заняться днем и вечером, появляются другие впечатления: прогулки, активности, концерты, кино у костра. И тогда сама поездка запоминается совсем по-другому.



Мне кажется, иногда загородный отдых просто идет по привычному сценарию, потому что люди не всегда знают, чем еще можно наполнить эти дни. Поэтому наша задача — предложить больше вариантов. Чтобы после поездки человек вспоминал не только вечер за столом, а прогулку, воду, концерт, кино у костра или поездку, на которую сам, возможно, никогда бы не собрался.

«Сон — это святое»: почему хорошую ночь здесь охраняют как отдельную услугу

Самая строгая часть местных правил касается сна. Вечером здесь внимательно следят за уровнем шума, а утром стараются сделать так, чтобы гости просыпались не от газонокосилки, музыки или разговоров персонала, а тогда, когда захотят сами.

— Для меня сон вообще святая вещь. Можно что-то не успеть, можно меньше поесть, пропустить какое-то развлечение, но если человек не выспался, какой это отдых? Особенно сейчас, когда все постоянно живут в напряжении и куда-то бегут. Мне важно, чтобы сюда можно было приехать и действительно восстановиться.

Поэтому мы очень щепетильно относимся к тишине. У сотрудников есть простое правило: рано утром никакой шумной техники, стараемся ничего не включать примерно до десяти. Даже между собой разговариваем максимально тихо. Я сам могу приехать утром, просто поздороваться жестом и заниматься своими делами. Нет никакой причины будить людей только потому, что у нас начался рабочий день.

По этой же причине мы в свое время отказались от формата Dog Friendly. Я люблю животных, вопрос вообще не в этом. Но собака может залаять ночью или рано утром, и для хозяина это привычно, а соседний дом проснется. Получается, ради одного гостя мы нарушаем отдых другого. Для меня здесь приоритет понятен — человек должен выспаться.

С громкой музыкой работает тот же принцип. Никто не запрещает вечером посидеть компанией, пожарить шашлык или включить что-то негромко. Но формат шумной вечеринки до ночи мы изначально не поддерживали. И за два года вокруг места постепенно собрались люди, которым как раз это и нужно. Они уже знают, зачем едут: за лесом, спокойствием и возможностью побыть без постоянного фонового шума.

И мне кажется, это хороший показатель отдыха. Можно придумать десятки развлечений, но иногда лучший результат поездки гораздо проще: человек нормально поспал, побыл на природе и вернулся домой не уставшим от выходных, а действительно с силами.

Когда хочется просто выдохнуть

Иногда для перезагрузки не нужен насыщенный маршрут на все выходные. Достаточно сменить город на лес, выключить лишний шум, выспаться и на пару дней перестать куда-то торопиться.

Именно на таком отдыхе строится концепция глэмпинга «Лес Река»: здесь можно провести время у воды, погулять среди деревьев, выбрать активность по настроению или, наоборот, ничего не планировать и просто побыть в тишине.

Забронировать отдых и уточнить свободные даты можно по телефону:

+7 937 933-15-03



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Памятка: как добраться из Казани

Из Казани нужно выехать по Горьковскому шоссе на федеральную трассу А-295 и двигаться в сторону Йошкар-Олы. После поселка Красногорский повернуть налево по указателю на Чебоксары.

Далее на перекрестке с круговым движением следовать по указателю в сторону села Кокшайск. Перед въездным знаком на развилке держаться левее, затем проехать прямо около 2 км до причала. После него повернуть направо и двигаться прямо еще примерно 1 км.

Время в пути из Казани — около 1 часа 30 минут.

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