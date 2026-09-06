Технологии

Косметолог: кремы с PDRN не заменят инъекции из-за кожного барьера

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Эффективность средств с PDRN напрямую зависит от способа доставки компонента в кожу. Инъекционные процедуры могут запускать процессы восстановления, тогда как кремы и сыворотки дают более ограниченный эффект. Об этом 6 сентября «Известиям» рассказала врач-дерматолог и косметолог Эльмира Джалилова-Таривердиева.

Полидезоксирибонуклеотиды, или PDRN, — это очищенные фрагменты ДНК, которые получают из молок лососевых рыб. Из-за схожести строения с человеческой ДНК вещество биосовместимо, стимулирует синтез коллагена и гиалуроновой кислоты, уменьшает воспаление и помогает регенерации, объяснила специалист. Полинуклеотиды сначала применяли в регенеративной медицине, а позже стали использовать в эстетической косметологии.

При инъекционном введении PDRN попадает в глубокие слои тканей и может воздействовать на процессы регенерации. При нанесении крема или сыворотки крупные молекулы ДНК не могут в достаточном объеме преодолеть кожный барьер, поэтому результат таких средств в основном ограничивается верхними слоями. Производители применяют различные системы доставки активных компонентов, но итог остается более поверхностным, чем после процедур.

В домашнем уходе средства с PDRN способны увлажнять и успокаивать кожу, улучшать ее внешний вид и поддерживать состояние. Однако рассчитывать на эффект, сопоставимый с инъекциями, не стоит. Джалилова-Таривердиева советует обращать внимание на состав и концентрацию продукта и не заменять такой косметикой профессиональные процедуры — она может лишь дополнять их и помогать сохранять полученный результат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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