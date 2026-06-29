Коттеджный поселок «Элитный» расположен в Пестречинском районе Республики Татарстан — прямо на границе с Казанью. До центра города можно добраться примерно за 25 минут: удобные выезды на Мамадышский и Вознесенский тракты, а также по улице Габишева, где находится станция метро «Дубравная», делают поездки быстрыми и предсказуемыми.



Поселок утопает в природе: рядом река Нокса, озеро и лес, при этом уже подведены центральные коммуникации и налажено автобусное сообщение — поселок готов к комфортному постоянному проживанию.



На территории зарезервированы участки под школу, три детсада, поликлинику и пункт полиции. Планируются детские и спортивные площадки, зоны отдыха; на въездах — коммерческие участки с высоким трафиком.



Главные преимущества «Элитного»:

— выгодное местоположение (около 25 минут до центра)

— сочетание природной среды и городской инфраструктуры

— выбор формата покупки: земельный участок ИЖС или готовый дом

— перспективные объекты социальной инфраструктуры прямо на территории

— коммерческие площадки на въездах с высокой проходимостью

— удобный выезд на трассу М-7



«Элитный» подойдёт тем, кто ищет спокойный загородный формат жизни рядом с городом, хочет сэкономить время на поездках и рассчитывает на быстрое развитие инфраструктуры.