29.06.2026, 12:20 · Дарина Говорухина

Подборка домов, участков и загородных проектов для тех, кто хочет жить за городом с комфортом
Когда-то загородный дом ассоциировался с дачей на выходные. Сегодня всё больше семей выбирают другой сценарий — жить рядом с природой, не отказываясь от привычного комфорта.
Проект «Коттеджные посёлки Казани» собрал актуальные предложения для тех, кто рассматривает загородную жизнь: готовые дома, участки, семейные посёлки и современные проекты в разных направлениях от Казани. Здесь можно сравнить локации, условия и выбрать место, которое подойдёт именно вашему образу жизни.
Какой дом выберете вы?
на природе
рядом с городом
для инвестиций
готовые дома
Коттеджный посёлок
Ягода Малина
Коттеджный поселок «Ягода Малина» расположен в Зеленодольском районе Республики Татарстан, в 35 км от Казани. Поселок площадью 136 га находится на возвышенности с живописными видами. Концепция «город за городом» объединит 1200 домов с полноценной инфраструктурой для комфортной жизни.

В активной фазе строительства уже подведены газ, электричество, вода и асфальт. Этим летом запланирован запуск SPA-комплекса «Кишангер». В поселке запроектированы точки притяжения — горнолыжный комплекс «Ягодные холмы», многофункциональный кластер «Дастан» с торговой и развлекательной площадью.

Преимущества поселка:
— развитая внутренняя инфраструктура
— закрытая охраняемая территория
— детские и спортивные площадки, пешеходный бульвар «Тропа здоровья»
— предусмотрены школа и детский сад

Акции до 31.07.2026:
— дом 88 кв. м + участок 10 соток за 6 750 000 руб.
— участки по специальной цене — 100.000 руб. за сотку
— скидки на готовые дома до 800.000 руб
— рассрочка от застройщика без процентов и переплат

«Ягода Малина» — это возможность насладиться спокойной и насыщенной жизнью вдали от городской суеты
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Коттеджный посёлок
Изумрудная долина
Роскошь тишины и зелени в мегаполисе: уникальность поселка
«Изумрудная долина» — это сочетание природы и удобства городской жизни, расположенное в Советском районе Казани. Уединенность и чистая экология, при этом быстрый доступ к городской инфраструктуре — идеальный выбор для комфортной жизни.

Зеленый форпост в городе: развитие коттеджного поселка
В поселке «Изумрудная долина» уже продано более 75% участков первой очереди. Скоро начнется продажа участков премиум-класса с улучшенной инфраструктурой.

Особое пространство в Казани: гармония с природой
С площадью 41 га и лесами по периметру, поселок предлагает жителям спокойствие и свежий воздух в шаговой доступности от Казани. Рассрочка 0% без комиссий и переплат.
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Коттеджный посёлок
Жемчужина
Коттеджный поселок «Жемчужина» — пространство для жизни среди леса и рядом с рекой, всего в 15 минутах от центра Казани по новой трассе без светофоров. Поселок расположен между Казанью и Зеленодольском и сочетает природное окружение с удобной транспортной доступностью.

Преимущества КП «Жемчужина»:
— видовые дома с панорамными окнами
— единый архитектурный стиль
— закрытая территория с видеонаблюдением
— спортивные и детские площадки
— дома под ключ или с индивидуальной отделкой
— качественные материалы и надежное строительство

Акции:
— коттеджи 97 и 116 кв. м на участке 10 соток по специальным ценам
— готовые дома 118 и 147 кв. м на выгодных условиях
— участки у реки площадью 13−20 соток для тех, кто выбирает лучшее

Это возможность приобрести дом с ощутимой выгодой и начать новую главу жизни в комфортной и безопасной среде.
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Коттеджный посёлок
Каймары
Посёлок «Каймары» — жизнь на природе всего в 5 км от Казани. Здесь сочетаются тишина загородного формата и удобство городской инфраструктуры. Это выбор для тех, кто хочет дышать свежим воздухом, не теряя доступ к работе, школам и сервисам.

Преимущества посёлка «Каймары»:
— участки от 5 соток
— газ, электричество, вода и высокоскоростной интернет
— асфальтированная подъездная дорога
— предусмотрены школа и детский сад
— рассрочка с ежемесячным платежом 50 000 руб.

Объекты торговли и услуг находятся в шаговой доступности. Проект развивается при участии ASG с более чем 30-летним опытом в сфере недвижимости.

«Каймары» — это возможность построить дом рядом с Казанью и сделать шаг к более спокойной и продуманной жизни уже сегодня.
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Коттеджный посёлок
Элитный
Коттеджный поселок «Элитный» расположен в Пестречинском районе Республики Татарстан — прямо на границе с Казанью. До центра города можно добраться примерно за 25 минут: удобные выезды на Мамадышский и Вознесенский тракты, а также по улице Габишева, где находится станция метро «Дубравная», делают поездки быстрыми и предсказуемыми.

Поселок утопает в природе: рядом река Нокса, озеро и лес, при этом уже подведены центральные коммуникации и налажено автобусное сообщение — поселок готов к комфортному постоянному проживанию.

На территории зарезервированы участки под школу, три детсада, поликлинику и пункт полиции. Планируются детские и спортивные площадки, зоны отдыха; на въездах — коммерческие участки с высоким трафиком.

Главные преимущества «Элитного»:
— выгодное местоположение (около 25 минут до центра)
— сочетание природной среды и городской инфраструктуры
— выбор формата покупки: земельный участок ИЖС или готовый дом
— перспективные объекты социальной инфраструктуры прямо на территории
— коммерческие площадки на въездах с высокой проходимостью
— удобный выезд на трассу М-7

«Элитный» подойдёт тем, кто ищет спокойный загородный формат жизни рядом с городом, хочет сэкономить время на поездках и рассчитывает на быстрое развитие инфраструктуры.
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