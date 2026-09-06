Вчерашние макароны не разогреваю: добавляю яйца и сыр — получается совсем другой ужин - рецепт

Вчерашние макароны после обычного разогрева редко становятся лучше: они подсыхают, слипаются, а иногда начинают разваливаться. Но именно такая паста хорошо подходит для простой запеканки — макароны уже готовы, поэтому остается только сделать заливку.

Достаточно добавить яйца и сыр, переложить все в форму и отправить в духовку. Яичная смесь связывает макароны, а сыр дает румяную корочку. Получается уже не разогретый гарнир, а самостоятельный горячий ужин.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для запеканки мне даже больше нравятся вчерашние макароны, чем только что сваренные. Они немного подсыхают за ночь и лучше удерживают заливку. Главное, чтобы после приготовления их правильно хранили в холодильнике».

Что понадобится

На 3–4 порции:

готовые макароны — 500 г;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 150 г;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 15 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

сушеные травы — 0,5 ч. л. по желанию.

Как приготовить запеканку из макарон

Подготовьте духовку. Разогрейте ее до 180 градусов. Форму диаметром около 22 см или небольшую прямоугольную форму смажьте сливочным маслом. Разберите макароны. Если за ночь они склеились, аккуратно разделите их вилкой. Специально прогревать перед приготовлением не нужно. Сделайте заливку. Разбейте яйца в миску, добавьте молоко, немного соли и перца. Перемешайте венчиком до однородности. Добавьте сыр. Натрите его на крупной терке. Примерно 100 г соедините с макаронами, оставшиеся 50 г сохраните для верхушки. Соберите запеканку. Переложите макароны с сыром в форму и равномерно полейте яичной смесью. Слегка прижмите массу лопаткой, чтобы заливка распределилась между макаронами. Запекайте. Поставьте форму в духовку примерно на 20 минут. Затем посыпьте оставшимся сыром и готовьте еще 10–15 минут. Дайте постоять. После духовки оставьте запеканку примерно на 5–10 минут. Яичная основа окончательно стабилизируется, и порции будут лучше держать форму.

Почему макароны не нужно заливать большим количеством молока

В этом блюде жидкость нужна только для того, чтобы яйца равномерно распределились между макаронами. Если добавить стакан или два молока, запеканке потребуется гораздо больше времени, а середина может остаться слишком влажной.

Поэтому на 500 г готовых макарон достаточно примерно 100 мл. Если хочется более нежной текстуры, часть молока можно заменить парой ложек сметаны.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не спешу резать такую запеканку прямо из духовки. Через 5–10 минут она остается горячей, но уже не рассыпается при первой попытке переложить кусок на тарелку».

В основу легко добавить то, что осталось от предыдущего ужина: немного готовой курицы, обжаренных грибов или овощей. Но и базового сочетания макарон, яиц и сыра достаточно, чтобы вчерашний гарнир превратился в новое блюдо.

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