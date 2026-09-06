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Афонский старец Паисий рассказал, что ждет Россию в 2030 году

Анастасия Шарова Автор статьи
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Афонскому старцу Паисию Святогорцу приписывают ряд пророчеств, в которых упоминались Россия и ее будущее, сообщает «Главный Региональный».

Священник Дмитрий Попов рассказал, что старец говорил о непростом времени для страны. По его словам, Россию могут ждать испытания и трудности, однако она сможет сохранить целостность.

Попов отметил, что важную роль в преодолении тяжелого периода, согласно этим словам, должны сыграть вера и общая молитва. Он связал возможное восстановление страны с возвращением людей к духовным основам.

Паисий, как говорится в материале, называл Россию великой державой, которая способна пройти через испытания и стать духовной опорой православия. При этом главным условием такого пути он считал обращение народа к вере.

Священник также обратил внимание, что в интернете часто появляются искаженные цитаты старца. По его словам, Паисий не называл точных дат, однако говорил о возможности духовного возрождения России при сохранении народом своих корней.

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