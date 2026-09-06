Рис смешиваю с кабачком и фаршем: отправляю все в форму и к плите больше не возвращаюсь
ПроКазань
Рис смешиваю с кабачком и фаршем: отправляю все в форму и к плите больше не возвращаюсь
Рис с фаршем можно приготовить без отдельной кастрюли для крупы и сковороды для мяса. Если добавить кабачок, получается сразу полноценный ужин: овощ дает сочность, рис впитывает мясной сок, а все основные ингредиенты доходят до готовности одновременно.
Предварительно варить рис и обжаривать фарш для этого варианта не нужно. Все складывается непосредственно в форму, заливается горячей жидкостью и отправляется в духовку.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такой запеканки беру обычный длиннозерный рис и обязательно промываю его до почти прозрачной воды. А кабачок натираю крупно — мелкая стружка быстрее превращается в пюре и дает слишком много жидкости».
Что понадобится
На 4–5 порций:
мясной фарш — 500 г;
кабачок — 500 г;
рис — 180 г;
репчатый лук — 1 шт.;
морковь — 1 небольшая;
томатная паста — 1 ст. л.;
горячая вода или бульон — 400 мл;
растительное масло — 1 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
паприка — 1 ч. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу.
Как приготовить все в одной форме
Подготовьте рис. Хорошо промойте крупу холодной водой и дайте жидкости полностью стечь. Варить рис заранее не требуется.
Натрите кабачок. Молодой овощ используйте вместе с кожицей. Если кабачок переросший, удалите жесткую кожуру и крупные семена. Мякоть натрите на крупной терке.
Подготовьте основу. Мелко нарежьте лук, натрите морковь. В глубокой форме соедините фарш, рис, кабачок, лук и морковь.
Добавьте приправы. Положите томатную пасту, чеснок, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы фарш не оставался крупными комками.
Влейте жидкость. Добавьте около 400 мл горячей воды или бульона. Снова перемешайте и разровняйте массу.
Накройте форму. Плотно закройте ее крышкой или фольгой. Запекайте при 180 градусах примерно 45 минут.
Проверьте рис. Осторожно попробуйте крупу из середины формы. Если она еще жестковата, а жидкости уже почти нет, добавьте 50–70 мл кипятка и верните блюдо в духовку еще на 10–15 минут.
Почему форму сначала нужно накрыть
Сырому рису требуется не только жидкость, но и пар. Если сразу оставить форму открытой, верх быстро подсохнет, а часть воды испарится раньше, чем крупа успеет ее впитать.
Кабачок тоже выделяет сок во время нагревания, поэтому заливать содержимое формы водой с большим запасом не стоит. Иначе вместо рассыпчатой запеканки можно получить слишком влажную массу.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Количество жидкости немного корректирую по кабачку. Молодые летние плоды бывают очень сочными, поэтому сразу много воды не добавляю. Проще подлить немного кипятка ближе к концу, если рису его действительно не хватило».
После духовки запеканке полезно постоять под крышкой еще 10 минут. За это время рис впитает оставшуюся влагу, а блюдо станет плотнее — его будет удобнее раскладывать по тарелкам.
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