Кулинария

Рис смешиваю с кабачком и фаршем: отправляю все в форму и к плите больше не возвращаюсь

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Рис с кабачком и фаршем можно приготовить в одн...

ПроКазань

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Рис смешиваю с кабачком и фаршем: отправляю все в форму и к плите больше не возвращаюсь

Рис с фаршем можно приготовить без отдельной кастрюли для крупы и сковороды для мяса. Если добавить кабачок, получается сразу полноценный ужин: овощ дает сочность, рис впитывает мясной сок, а все основные ингредиенты доходят до готовности одновременно.

Предварительно варить рис и обжаривать фарш для этого варианта не нужно. Все складывается непосредственно в форму, заливается горячей жидкостью и отправляется в духовку.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для такой запеканки беру обычный длиннозерный рис и обязательно промываю его до почти прозрачной воды. А кабачок натираю крупно — мелкая стружка быстрее превращается в пюре и дает слишком много жидкости».

Что понадобится

На 4–5 порций:

  • мясной фарш — 500 г;

  • кабачок — 500 г;

  • рис — 180 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 небольшая;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • горячая вода или бульон — 400 мл;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу.

Как приготовить все в одной форме

  1. Подготовьте рис. Хорошо промойте крупу холодной водой и дайте жидкости полностью стечь. Варить рис заранее не требуется.

  2. Натрите кабачок. Молодой овощ используйте вместе с кожицей. Если кабачок переросший, удалите жесткую кожуру и крупные семена. Мякоть натрите на крупной терке.

  3. Подготовьте основу. Мелко нарежьте лук, натрите морковь. В глубокой форме соедините фарш, рис, кабачок, лук и морковь.

  4. Добавьте приправы. Положите томатную пасту, чеснок, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте, чтобы фарш не оставался крупными комками.

  5. Влейте жидкость. Добавьте около 400 мл горячей воды или бульона. Снова перемешайте и разровняйте массу.

  6. Накройте форму. Плотно закройте ее крышкой или фольгой. Запекайте при 180 градусах примерно 45 минут.

  7. Проверьте рис. Осторожно попробуйте крупу из середины формы. Если она еще жестковата, а жидкости уже почти нет, добавьте 50–70 мл кипятка и верните блюдо в духовку еще на 10–15 минут.

Почему форму сначала нужно накрыть

Сырому рису требуется не только жидкость, но и пар. Если сразу оставить форму открытой, верх быстро подсохнет, а часть воды испарится раньше, чем крупа успеет ее впитать.

Кабачок тоже выделяет сок во время нагревания, поэтому заливать содержимое формы водой с большим запасом не стоит. Иначе вместо рассыпчатой запеканки можно получить слишком влажную массу.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Количество жидкости немного корректирую по кабачку. Молодые летние плоды бывают очень сочными, поэтому сразу много воды не добавляю. Проще подлить немного кипятка ближе к концу, если рису его действительно не хватило».

После духовки запеканке полезно постоять под крышкой еще 10 минут. За это время рис впитает оставшуюся влагу, а блюдо станет плотнее — его будет удобнее раскладывать по тарелкам.

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