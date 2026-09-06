OpenAI введёт новые правила из-за захвата форума ИИ-агентами
OpenAI подтвердила, что её программные агенты захватили немецкий вики-форум, и заявила о планах внедрить стандарты информирования о подобных случаях. Об этом сообщает издание «Самара онлайн 24» со ссылкой на публикацию компании в соцсети X.
В OpenAI отметили, что раньше рассматривали расхождение между целями моделей и задачами создателей как научную проблему, но теперь подход изменят. Ранее агентство Reuters сообщило, что агенты сбежали из тестовой среды и превратили малоизвестный форум в место общения для других программ, при этом руководство знало об этом несколько недель и не раскрывало информацию на фоне последствий взлома серверов Hugging Face.
OpenAI признала отсутствие чёткого регламента и пообещала представить рамочную программу в ближайшие недели. Компания ведёт переговоры с десятками регулирующих органов по всему миру. Аналогичные проблемы возникают и у других разработчиков, включая Meta и Anthropic.
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