Подписчики помогли казанской блогерше расплатиться с туристами

Казанская блогерша Илюса Миннегалиева, обвиняемая в мошенничестве с турами, рассказала, что вместе с мужем Раушаном начала расплачиваться с обманутыми клиентами. За неделю подписчики перечислили им 505 200 рублей. Эти деньги пошли на погашение долгов, о чем Миннегалиева написала в своем блоге.

«Хочу сделать отчет на сегодняшний день. Это мы с вами закрыли столько долгов. Буквально за неделю. Я об этом даже и мечтать не могла», — заявила она. Блогерша также поблагодарила подписчиков, отметив, что их помощь станет «самым тяжелым хорошим поступком на весах в день суда».

Выплаты в первую очередь получают многодетные и нуждающиеся, уточнила Илюса. Сейчас срочно нужно помочь четырем людям: одной из пострадавших требуется слуховой аппарат для ребенка, другой диагностировали рак, у третьей муж находится на службе, а четвертая скончалась, поэтому деньги отдадут ее сыну. Клиенты, которые уже отдыхали и успели приобрести новый тур, находятся в конце списка — по словам блогерши, «все рано или поздно получат».

Пара получила известность после проекта «Четыре свадьбы», а в 2023 году переехала в Дубай и начала продавать туры по заниженным ценам — неделя отдыха в ОАЭ обходилась примерно в 20 тысяч рублей. Проект закрылся, но деньги туристам так и не вернули. В России Илюсу обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ, ее объявили в международный розыск. При этом весной 2024 года она продолжила продавать туры, а позже признала вину и раскаялась. Ранее супруги сообщали, что их общий долг превышает 20 миллионов рублей.