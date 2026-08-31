Выбрать автошколу в Казани сегодня сложнее, чем кажется. У одной десятки филиалов, другая делает ставку на низкую цену, третья собирает сотни отзывов, четвертая обещает высокий процент сдачи экзаменов. На первый взгляд все выглядят убедительно, но будущему водителю важнее другое: где его действительно научат уверенно чувствовать себя за рулем и подготовят к экзаменам в ГАИ.

Одних отзывов для такого выбора недостаточно. Высокая оценка на картах может говорить о хорошем сервисе, но почти ничего не рассказывает о результатах учеников. Количество филиалов тоже не гарантирует качества подготовки. Поэтому мы решили посмотреть на автошколы сразу с нескольких сторон.

Редакция ProKazan изучила официальный рейтинг Федерации автошкол Республики Татарстан, основанный на результатах сдачи теории и практики в ГАИ, сравнила отзывы выпускников, количество филиалов, форматы обучения, доступные категории, автопарк и сопровождение учеников на экзамене. Делимся главными находками и разбираемся, какие показатели действительно помогают понять, где готовят сильнее.

Экзамен вместо обещаний: кто оказался первым по статистике ГАИ

Федерация автошкол Республики Татарстан составляет рейтинг на основе данных Госавтоинспекции. В расчет входят результаты сдачи теоретического и практического экзаменов с первого раза. Причем статистика учитывает количество попыток всех выпускников, поэтому высокий результат получить непросто. Например, по итогам 2024 года даже у школ из первой пятерки практический экзамен с первого раза сдавали от 13 до 20% попыток.

Тогда лидером был «А Мастер Класс» с итоговой оценкой 5,36. «Тесла» занимала второе место с результатом 4,91, следом шли «АвтоТехКазань» с 4,85, «ПремьерАвто» с 4,59 и «Драйв» с 4,53. У «Теслы» в 2024 году 81% теоретических экзаменов и 17% практических попыток завершались успешной сдачей с первого раза.

Через год расстановка сил изменилась. По результатам экзаменов с января по ноябрь 2025 года «Тесла» поднялась на первую строчку рейтинга Федерации автошкол РТ.

Получается, что речь идет не о единичном удачном результате. Еще в 2024 году школа находилась в шаге от лидерства, а спустя год заняла первое место. И если смотреть на один из самых понятных результатов обучения, способность выпускников справляться с экзаменами в ГАИ, именно «Тесла» стала лидером рейтинга по итогам 2025 года.

От второго места к первому: как менялся рейтинг за год

По словам представителей «Теслы», несколько лет школа стабильно оставалась среди лидеров и постепенно улучшала результаты. После экзаменов команда анализирует статистику, собирает обратную связь от учеников, разбирает типичные ошибки и корректирует подготовку там, где возникают слабые места.

Такой подход хорошо объясняет саму динамику рейтинга. «Тесла» не появилась на первой строчке после одного удачного сезона, а подошла к ней постепенно. Сначала закрепилась среди сильнейших автошкол, затем поднялась на второе место, а по итогам 2025 года стала лидером.

Именно эта последовательность делает первое место более показательным. В рейтинге сменился лидер, но сама «Тесла» к этому моменту уже несколько лет находилась рядом с вершиной.

Проверили отзывы: что о подготовке говорят сами выпускники

Официальная статистика показывает результат на экзамене, но есть и другая сторона обучения: как сами ученики оценивают школу после нескольких месяцев занятий, общения с инструкторами и подготовки к ГАИ. Поэтому мы отдельно посмотрели отзывы на независимой площадке Drom.

У «Теслы» там оценка 4,6 из 5, а рекомендовать школу готовы 88% пользователей. Среди пяти автошкол, которые вошли в наше сравнение, это один из самых высоких показателей. При этом абсолютного лидерства по отзывам здесь нет: например, у «ПремьерАвто» выше доля рекомендаций, а у «Драйва» заметно больше самих отзывов.

Но в случае с «Теслой» важнее другое. Высокая пользовательская оценка совпадает с первым местом по экзаменационной статистике. То есть официальный результат не расходится с впечатлениями выпускников и не выглядит отдельной красивой цифрой, которая существует сама по себе.

В итоге складывается более убедительная картина: одна площадка показывает результаты сдачи экзаменов, другая отражает опыт учеников, и в обоих случаях «Тесла» находится среди лидеров. Именно сочетание нескольких независимых показателей делает первое место школы более весомым.

Что стоит за первым местом: филиалы, автомобили и подготовка к экзамену

До экзамена в ГАИ ученику предстоит несколько месяцев занятий, поэтому важен и сам процесс обучения: где проходят уроки, на каких автомобилях, насколько удобно добираться до филиала и как школа готовит к финальному испытанию.

По масштабу сети «Тесла» не рекордсмен. На официальном сайте указано семь филиалов в Казани и Усадах, тогда как у «Драйва», например, заявлено 18 филиалов и три автодрома. Но количество точек само по себе еще не говорит о качестве подготовки. В начале года ProKazan уже рассказывала об итогах рейтинга Федерации автошкол РТ, где «Тесла» заняла первое место по статистике сдачи экзаменов. То есть самая крупная сеть и лучший результат выпускников далеко не всегда совпадают.

При этом размер сети сам по себе не дает ответа на вопрос о качестве обучения. Большое количество филиалов может быть удобно с точки зрения логистики, но итог все равно зависит от того, как выстроена подготовка к теории и практике.

Поэтому при сравнении автошкол важнее смотреть не на один показатель, а на их сочетание: расположение филиалов, формат занятий, объем практики, расписание и то, как школа готовит ученика к экзамену. Эти детали помогают понять, насколько удобно и последовательно выстроен сам процесс обучения.

У конкурентов можно найти более крупную сеть, больше отзывов или более широкий выбор категорий. Но если сопоставить эти факторы с результатами сдачи экзаменов, картина становится понятнее. По статистике Федерации автошкол РТ «Тесла» вышла на первое место, а отзывы и условия обучения дополняют этот результат и показывают его в более широком контексте.



Сравнение показало, что у каждой автошколы есть свои сильные стороны. Но по одному из самых понятных и измеримых критериев, результатам сдачи экзаменов в ГАИ, первое место в рейтинге Федерации автошкол РТ заняла «Тесла».

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