Кулинария

Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Мягкие яблоки можно измельчить, смешать с творо...

ПроКазань

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Мягкие яблоки не выбрасываю: измельчаю и добавляю два продукта — получается десерт без долгой выпечки

Мягкие яблоки уже не так хороши для нарезки или шарлотки: кусочки быстро теряют форму и дают много сока. Зато для быстрого десерта это даже плюс — мякоть легко превращается в основу без долгого запекания.

Достаточно измельчить яблоки и добавить к ним творог с яйцом. Масса быстро схватывается в духовке и получается чем-то средним между запеканкой и мягким яблочным суфле.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Мягкие яблоки для такого десерта я не режу кубиками, а натираю или быстро пробиваю блендером. Но лишний сок со дна миски лучше слить — иначе масса получится слишком жидкой».

Что понадобится

На 3–4 порции:

  • мягкие яблоки — 400 г;

  • творог — 300 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • корица — 0,5 ч. л. по желанию;

  • сливочное масло — для формы.

Как приготовить

  1. Подготовьте яблоки. Удалите сердцевины, кожицу при необходимости снимите. Натрите мякоть на крупной терке или измельчите блендером короткими импульсами.

  2. Уберите лишнюю жидкость. Если яблоки дали много сока, слегка отожмите массу или просто слейте жидкость со дна миски.

  3. Добавьте два основных продукта. Соедините яблоки с творогом и яйцами. Всыпьте сахар и при желании корицу.

  4. Перемешайте. Масса должна быть густой, но мягкой. Если творог очень влажный, его лучше заранее немного откинуть на сито.

  5. Переложите в форму. Смажьте небольшую форму сливочным маслом и распределите массу слоем примерно 3–4 см.

  6. Запекайте. Готовьте при 180 градусах около 20–25 минут. Верх должен слегка подрумяниться, а середина — перестать быть жидкой.

  7. Дайте постоять. Оставьте десерт на 10 минут после духовки. Теплая масса немного уплотнится и будет лучше держать форму.

Почему мягкие яблоки здесь подходят лучше

Для пирогов слишком мягкая мякоть часто мешает: она быстро разваливается и отдает влагу в тесто. Здесь форма яблочных кусочков не важна, поэтому переспевшие плоды можно использовать без потерь.

Главное — не отправлять в десерт весь выделившийся сок. Лишняя жидкость замедляет схватывание яично-творожной основы и делает середину водянистой.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Проверяю готовность не по цвету, а по середине. Если при легком движении формы центр еще заметно колышется, оставляю десерт в духовке еще на несколько минут».

Подавать такой яблочно-творожный десерт можно теплым или охлажденным. Дополнительный соус ему не обязателен — яблоки сами дают достаточно сладости и сочности.

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