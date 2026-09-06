Экономика

С 2027 года в России появятся адресные вклады с повышенной страховкой

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Банки переходят к адресным вкладам: с 2027 года...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 2027 года российские банки введут адресные вклады двух типов — жилищные и социальные, ориентированные на конкретные потребности клиентов. Для жилищного депозита повышен лимит страхования: до 10 миллионов рублей против стандартных 1,4 миллиона.

Жилищный вклад предназначен тем, кто копит на первый взнос по ипотеке или покупку недвижимости. Потратить эти средства разрешат только на жильё.

Социальный депозит должен оградить от инфляции сбережения малоимущих и получателей государственной поддержки. Подобные продукты банки уже внедряют, а с 1 января предоставление их станет обязательным для любого розничного банка.

О повороте финансовой системы к адресной поддержке граждан агентству «Прайм» рассказала советник председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» по социальной политике, эксперт по бизнес-психологии Анастасия Кудрявцева. По её словам, жилищный вклад помогает накопить на жильё и гарантированно получить ипотеку, а социальный — создать финансовую подушку для уязвимых семей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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