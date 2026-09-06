Новости Татарстана

Фарид Мухаметшин дал старт финалу волейбольного Кубка среди предприятий

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В казанском спорткомплексе «Тулпар» прошел финальный этап XIII Кубка Президента Федерации волейбола Татарстана. Соревнования среди промышленных предприятий открыл Фарид Мухаметшин — Почетный Председатель Госсовета РТ и президент федерации. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета Татарстана.

Мухаметшин поздравил финалистов и болельщиков, поблагодарив участников и организаторов за вклад в развитие волейбола в республике. Он подчеркнул, что этот вид спорта популярен на заводах, в школах и районах, а также воспитывает у молодежи командный дух.

В этом году за Кубок боролись более 60 команд промышленных предприятий. В финальную стадию вышли коллективы «Татнефти» из Альметьевска, «Татэнерго» из Набережных Челнов, казанские «Казань-Восток-Сервис» и «Татхимфармпрепараты». Компанию им составили команды из Мамадышского, Апастовского, Сармановского, Аксубаевского, Сабинского и Нижнекамского районов.

По мнению Мухаметшина, за каждой командой стоит большое предприятие, которое хочет достойно представить свой город или район. Волейбол — один из самых доступных видов спорта, а подобные турниры формируют чувство ответственности и патриотизма у участников.

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