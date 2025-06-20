Подборка мест, развлечений и сервисов для дня рождения  в любом формате — от камерного вечера до большой вечеринки
День рождения бывает всего раз в году, поэтому хочется провести его так, чтобы вспоминать ещё долго. Кто-то мечтает о шумной вечеринке с друзьями, кто-то — об уютном семейном празднике, а кто-то ищет новые впечатления вместо привычного застолья.

Проект «День рождения» собрал площадки, развлечения и компании, которые помогут организовать праздник без долгих поисков. Рестораны, караоке, VR-арены, глэмпинги, загородные комплексы, игровые пространства и необычные форматы отдыха — всё, что поможет сделать этот день особенным.
с семьей
с большой компанией
с эмоциями и движем
за городом
не как у всех
CrazyDrift — пространство активных развлечений, где день рождения превращается в настоящий праздник драйва, скорости и ярких эмоций для детей и взрослых.

Здесь можно собрать компанию и устроить праздник, который точно не будет похож на обычное застолье. Гостей ждёт дрифт-картинг на маневренных электрокарах, где можно управлять заносами и крутить «пончики» на 360 градусов, а также Crazy Battle, лазерный тир, интерактивный батут и гоночные симуляторы с атмосферой Formula-1. После активной программы можно продолжить праздник в уютной лаунж-зоне.

Преимущества CrazyDrift:
— дрифт-картинг на электрокарах
— аттракционы для детей от 3 лет
— картинг для детей от 5 лет
— безопасная среда для активного отдыха
— Crazy Battle, лазерный тир, батут и гоночные симуляторы
— лаунж-зоны для празднования дня рождения
— формат, который подходит для компании друзей и семейного отдыха

CrazyDrift — место, где именинник и гости могут почувствовать себя гонщиками, пройти игровые испытания и получить эмоции, которые хочется вспоминать ещё долго.
«Домик на Дереве» — уютная студия детских праздников в центре Казани, где каждый день рождения становится особенной историей.

Здесь не используют готовые сценарии: программу создают с учетом характера, интересов и увлечений именинника, чтобы праздник был по-настоящему его. Команда профессиональных аниматоров, современные шоу-программы и постоянно обновляющийся реквизит помогают удивлять даже тех, кто уже видел многое.

Пространство студии продумано до мелочей: стильный интерьер, фотозоны, игровая горка, мягкий свет и музыка создают атмосферу настоящего праздника, а родители могут спокойно наслаждаться этим днем.

Администраторы берут на себя все организационные вопросы — от сервировки стола до подачи угощений, а кульминацией вечера становится эффектный вынос торта под свет дискошара и тысячи мерцающих огоньков.

Преимущества:
— индивидуальный сценарий для каждого ребенка
— профессиональные аниматоры и современные шоу-программы
— стильное пространство с фотозонами и игровой горкой
— полная организация праздника без лишних хлопот для родителей
Ursa Minor — уютная гончарная мастерская в Казани, где день рождения превращается не просто в праздник, а в тёплую встречу с близкими, наполненную творчеством и живыми эмоциями.

Здесь гости собираются в камерной атмосфере, чтобы отвлечься от повседневной суеты, поработать с глиной и создать что-то своими руками. Под чутким руководством мастера каждый участник может расслабиться, пообщаться и получить удовольствие от процесса. А главным воспоминанием о празднике станет собственное изделие, которое останется на память о важном дне.

Преимущества Ursa Minor:
— уютный формат для компаний до 6 человек
— возможность провести праздник в приватной атмосфере без посторонних
— сопровождение опытного мастера на всех этапах работы
— творческий формат, который объединяет гостей
— готовое изделие, созданное своими руками
— проверенное качество итоговых работ

Условия и акции:
  • Стоимость взрослого мастер-класса (от 16 лет) 2500₽
  • Стоимость детского мастер-класса (4-15 лет) 2400₽
  • Именинникам скидка 10%
Кейтеринг «Ваниль» — команда, которая помогает превратить день рождения в настоящий праздник без хлопот. Здесь берут на себя всё, что связано с угощением гостей: от приготовления блюд до красивой подачи, чтобы имениннику оставалось только наслаждаться атмосферой и общением.

Меню включает всё необходимое для семейных праздников, домашних вечеринок и больших торжеств: гастробоксы, фуршетные сеты, закуски, канапе, брускетты, салаты, горячие блюда и детское меню. Заказ можно оформить всего за сутки — еду доставят точно в назначенное время, в том числе за город. Все блюда готовятся из свежих продуктов, соответствуют стандартам халяль и отличаются ресторанной подачей.

Преимущества кейтеринга «Ваниль»:
— доставка заказа всего за 24 часа
— ресторанная подача и готовность к сервировке
— меню соответствует стандартам халяль
— обслуживание мероприятий от 10 до 300 гостей
— широкий выбор блюд для взрослых и детей
— доставка по городу и за его пределы

Кейтеринг «Ваниль» — отличный выбор для тех, кто хочет провести день рождения красиво, вкусно и без лишних забот. Пока команда занимается организацией праздничного стола, гости могут полностью посвятить время самым важным моментам праздника.
Страйкбольный клуб SWAT — современное пространство в Казани для активного отдыха, где день рождения превращается в настоящее тактическое приключение с яркими эмоциями и командным драйвом.

Здесь гостей ждут продуманные игровые сценарии, безопасные площадки и атмосфера, которая помогает почувствовать себя участником захватывающей спецоперации. Такой формат отлично подходит для компаний друзей, подростков и взрослых, которые хотят отметить праздник нестандартно и получить заряд адреналина вместо привычного застолья.

Преимущества страйкбольного клуба SWAT:
— организация игр «под ключ» с готовыми сценариями миссий
— современные и безопасные игровые площадки
— уникальная система автоматической фиксации попаданий без споров и недопониманий
— честный и прозрачный игровой процесс
— высокий уровень организации и сопровождения
— командный формат, который объединяет участников и создаёт яркие воспоминания

Акции:
  • скидка 5% для именинников действует за 5 дней до дня рождения и 5 дней после него
MazaPark — день рождения без ограничений

MazaPark — крупнейший крытый парк развлечений в Казани, где один входной билет открывает безлимитный доступ к более чем 30 активностям: боулинг, лазертаг, VR, бильярд, MazaKids и многое другое. Идеальное место, чтобы отметить детский или взрослый день рождения ярко и без спешки — команда парка подготовит программу под ваш формат.

Преимущества MazaPark:
• 30+ развлечений под одной крышей — для детей и взрослых
• Безлимит на весь день: платите один раз и играете до закрытия
• Авторские программы и профессиональные аниматоры
• Ресторан с разнообразным меню и татарской кухней
• Расширенный график работы: до 6:00 утра

Праздник, который запомнится всем — выбирайте MazaPark.
Eshak — ресторан в Казани, где день рождения превращается в тёплый и запоминающийся праздник с атмосферой восточного гостеприимства, живой музыкой и разнообразной кухней.

Здесь легко собрать близких людей за одним столом и провести вечер так, как хочется именно вам. Просторный зал создаёт живую праздничную атмосферу, а для более камерных мероприятий предусмотрены две VIP-комнаты, где можно отметить важное событие в кругу семьи и друзей. Меню ресторана объединяет сразу пять гастрономических направлений: узбекскую, грузинскую, армянскую, казахскую и европейскую кухни, благодаря чему каждый гость найдёт любимые блюда.

Преимущества Eshak:
— две VIP-комнаты для приватного празднования
— меню из пяти популярных кухонь мира
— живая музыка по пятницам и субботам
— возможность организовать праздник в любом формате
— комфортный сервис и продуманная атмосфера
— просторное и стильное пространство для больших компаний
Кулинарная студия «Тарелка» — день рождения со вкусом
«Тарелка» уже 10 лет создаёт праздники, куда приходят за атмосферой, эмоциями и по-настоящему вкусным отдыхом. Здесь день рождения — это не хлопоты, а удовольствие: студия берёт на себя всю организацию, а гости наслаждаются процессом и результатом.

Формат «всё включено»: кулинарный мастер-класс с шеф-поваром, ужин из 3 блюд и аренда зала. Подходит как для взрослых, так и для детей, компаний друзей и коллег.

Почему выбирают «Тарелку»:
• 2 стильные локации в центре города рядом с метро
• Премиальная техника и комфортное пространство
• Полная организация праздника без лишних забот
• Форматы для дней рождения, девичников, корпоративов

Акция: промокод PROKAZAN — скидка 1000 ₽ на дни рождения и корпоративы, 300 ₽ на сборные мастер-классы.

Для бронирования мастер-классов:
8 927 039 31 01
Смайл Парк — крупнейший комплекс интерактивных развлечений в центре Казани, где можно провести целый день с ребёнком, не думая о том, чем его удивить дальше.

В одном билете гостей ждут сразу шесть популярных аттракционов: Музей Иллюзий, Дом Великана, Дом вверх дном, Ленточный лабиринт, Неоновый бассейн с шариками и квест «Побег из тюрьмы». Здесь можно исследовать, играть, фотографироваться и открывать новые впечатления всей семьёй.

Преимущества Смайл Парка:
— 6 развлечений по одному билету без дополнительных доплат
— удобное расположение в самом центре Казани на улице Баумана
— интерактивный формат с полным погружением в каждую локацию
— интересно детям, подросткам и взрослым
— яркие фотозоны для семейных снимков
— ежедневная работа и регулярные акции

Смайл Парк — место, где семейная прогулка превращается в настоящее приключение, а каждый ребёнок находит для себя что-то удивительное и интересное.

Акции: 
— при покупке билета на сайте действует скидка 500 руб. по промокоду Солнце500
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