Смайл Парк
— крупнейший комплекс интерактивных развлечений в центре Казани, где можно провести целый день с ребёнком, не думая о том, чем его удивить дальше.
В одном билете гостей ждут сразу шесть популярных аттракционов: Музей Иллюзий, Дом Великана, Дом вверх дном, Ленточный лабиринт, Неоновый бассейн с шариками и квест «Побег из тюрьмы». Здесь можно исследовать, играть, фотографироваться и открывать новые впечатления всей семьёй.Преимущества Смайл Парка:
— 6 развлечений по одному билету без дополнительных доплат
— удобное расположение в самом центре Казани на улице Баумана
— интерактивный формат с полным погружением в каждую локацию
— интересно детям, подросткам и взрослым
— яркие фотозоны для семейных снимков
— ежедневная работа и регулярные акции
Смайл Парк — место, где семейная прогулка превращается в настоящее приключение, а каждый ребёнок находит для себя что-то удивительное и интересное.Акции:
— при покупке билета на сайте
действует скидка 500 руб.
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