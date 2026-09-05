Утром сырники лепить некогда: творог выкладываю одной лепешкой — завтрак готовится заметно проще

Обычные сырники требуют времени еще до жарки: творожную массу нужно разделить, сформировать одинаковые шайбочки, обвалять их в муке, а затем следить за каждой на сковороде. Утром этот этап легко сократить.

Всю творожную массу можно выложить одной большой лепешкой и приготовить под крышкой. По вкусу получается знакомый сырник — с румяной поверхностью и нежной творожной серединой, только возиться с отдельными заготовками не приходится.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для большого сырника особенно важен не слишком влажный творог. Если в упаковке много сыворотки, сначала откидываю его на сито — иначе середина большой лепешки будет долго оставаться мокрой».

Что понадобится

На 2–3 порции:

творог 5–9% — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

пшеничная мука — 3 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

растительное или сливочное масло — для сковороды.

Для подачи подойдут сметана, варенье, мед, ягоды или нарезанные фрукты.

Как приготовить один большой сырник

Подготовьте творог. Разомните его вилкой. Если продукт очень зернистый, можно предварительно протереть через сито. Смешайте основу. Добавьте яйцо, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Перемешайте до однородности. Добавьте муку. Всыпьте 3 столовые ложки и снова перемешайте. Масса должна оставаться мягкой, но не растекаться как жидкое тесто. Разогрейте сковороду. Лучше взять сковороду диаметром около 20–22 см с хорошим антипригарным покрытием. Смажьте небольшим количеством масла и установите слабый или умеренный нагрев. Выложите творог. Распределите массу одной лепешкой толщиной около 2 см. Разровняйте поверхность лопаткой. Готовьте под крышкой. Оставьте примерно на 7–9 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а верх — заметно схватиться. Переверните. Удобнее всего накрыть сковороду большой плоской тарелкой, перевернуть сырник на нее, а затем осторожно вернуть на сковороду второй стороной. Готовьте еще 5–7 минут уже без крышки.

Почему большой сырник нельзя делать толстым

В маленькой сковороде творожный слой получится высоким. Снизу быстро образуется корочка, тогда как центр останется влажным — та же проблема возникает у обычных сырников, которые жарят на слишком сильном огне.

Поэтому лучше распределять массу слоем около 2 см и готовить при умеренной температуре. Крышка в первой половине приготовления помогает прогреть середину, но после переворачивания ее уже можно убрать, чтобы поверхность не отсырела.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Переворачивать такую лепешку одной лопаткой неудобно — она может треснуть посередине. Использую плоскую тарелку, и весь сырник переворачивается сразу. После этого остается только вернуть его на сковороду».

Готовому большому сырнику стоит дать постоять 3–5 минут, после чего его можно разрезать треугольниками, как пирог. Вкус остается привычным, а утренняя лепка и обжаривание нескольких партий полностью исчезают.

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