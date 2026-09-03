В первом полугодии 2026 года в Татарстане зарегистрировали 2,1 тысячи новых компаний. За тот же период закрылись более 3,5 тысячи организаций, а число регистраций сократилось на 21,6% по сравнению с прошлым годом. И все же даже на фоне дорогих кредитов и растущих расходов предприниматели продолжают открывать мастерские, салоны, производства и магазины. По количеству новых компаний Татарстан сохранил первое место в Поволжье. Такие данные приводит Росстат.

Собственное дело сегодня запускает и молодежь. Но где начинающие предприниматели берут деньги на оборудование, к кому обращся за помощью и действительно ли в Татарстане можно получить поддержку, если пока есть только идея?

Об этом говорили 2 сентября на круглом столе «Молодежь как драйвер новой экономики» в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан. Во встрече приняли участие министр Азат Кадыров, депутат Государственной Думы России Руслан Гаджиев, основатель барбершопа Sharp Shell Дамир Нургалиев, производитель спортивной экипировки Руслан Вафин и создательница кожевенной мастерской «КУНЧЕ» Карина Губайдуллина. Модератором выступил директор РБК Татарстан Алексей Блинов.

Редакция ProKazan побывала на встрече и узнала, на какие деньги молодежь открывает бизнес, почему одних грантов бывает недостаточно, каких знаний не хватает предпринимателям и может ли искусственный интеллект заменить юриста, маркетолога и живое общение с клиентом.

Первый миллион на оборудование: какая поддержка действительно работает

Фото: Владимир Васильев, www.tatar-inform.ru

В ремесленном бизнесе хорошая идея довольно быстро упирается в стоимость оборудования. Можно уметь работать с кожей, находить покупателей и придумывать новые изделия, но без инструментов расширить производство сложно. Для основательницы кожевенной мастерской «КУНЧЕ» Карины Губайдуллиной таким шагом вперед стал грант.

— Мы получили грант в размере одного миллиона рублей на закупку оборудования. Эта поддержка помогла нам развить навыки и увеличить возможности производства, — рассказала предпринимательница.

История «КУНЧЕ» показывает, как государственная поддержка может выглядеть на практике. Предприниматель получает средства под конкретную задачу, покупает оборудование и развивает дело, которое уже существует. Однако гранты остаются лишь одним из доступных вариантов.

По словам министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова, в республике действует около сотни мер поддержки малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут получить грант, оформить льготный кредит, найти помещение или приобрести необходимое оборудование. Отдельные программы помогают молодым владельцам бизнеса сделать самый первый шаг и представить свою продукцию потенциальным покупателям.

— Возможностей достаточно, но о них знают далеко не все. Поэтому мы встречаемся с молодыми предпринимателями и рассказываем, какой поддержкой они могут воспользоваться. Работает и сарафанное радио. Ребята делятся личным опытом, рассказывают, как получили грант, а другие уже понимают, куда можно подать заявку, — отметил Азат Кадыров.

Получить деньги на запуск или развитие бизнеса в Татарстане возможно. Главная сложность начинается раньше: предпринимателю нужно вовремя узнать о подходящей программе, разобраться в условиях и понять, куда обращаться. Иногда именно поиск этой информации оказывается труднее, чем покупка самого оборудования.

Деньги можно найти, сложнее понять, куда обращаться

Получить грант или льготный заем непросто, но порядок действий хотя бы понятен: найти программу, собрать документы и подать заявку. Сложнее предпринимателю, который даже не знает, кто должен ответить на его вопрос.

Основатель барбершопа Sharp Shell Дамир Нургалиев называет это информационной ямой. Требования меняются, разъяснения приходится искать в разных источниках, а один вопрос может привести владельца бизнеса сразу в несколько ведомств.

С такой ситуацией предприниматель столкнулся, когда разбирался с требованиями к вывескам. Нужно было выяснить допустимый размер конструкции, место ее размещения и порядок согласования, но найти единое и понятное объяснение оказалось сложно.

Похожую историю Нургалиеву рассказал знакомый предприниматель, который хотел открыть летнюю террасу. Он был готов выполнить требования, но долго не мог понять, куда обратиться за согласованием.

— Предприниматель хочет работать по правилам, но порой не понимает, где получить точный ответ. Было бы удобно обратиться в одно место, описать ситуацию и узнать, что делать дальше, — объяснил Дамир Нургалиев.

В таких случаях помогают предпринимательские сообщества и наставники. Коллега, уже прошедший согласование, иногда за один разговор дает больше информации, чем несколько часов самостоятельного поиска. Однако личные связи не должны оставаться единственным способом разобраться в требованиях.

Фото: Владимир Васильев, www.tatar-inform.ru

Депутат Государственной Думы Руслан Гаджиев отметил, что молодые предприниматели уже стали значимой частью экономики страны и республики. Для их развития нужны финансовые инструменты, знания, поддержка опытных коллег и постоянный диалог с государством. По его мнению, инициативы самой молодежи должны становиться основой для новых решений.

— Каждый успешный молодой предприниматель является еще одним кирпичом в фундаменте сильной и устойчивой экономики нашей страны, — подчеркнул Руслан Гаджиев.

Депутат добавил, что в Татарстане уже создана развитая инфраструктура для бизнеса, а успешные региональные практики впоследствии могут получать продолжение на федеральном уровне.

Одним из решений мог бы стать единый экономический центр, где предприниматель получит консультацию по своему вопросу и поймет дальнейший порядок действий. Такая система сократила бы путь от нового требования до понятного объяснения, как его выполнить.

Диплом есть, специалиста приходится учить заново

Фото: Владимир Васильев, www.tatar-inform.ru

Даже если предпринимателю удалось открыть производство и купить оборудование, остается еще одна задача: найти людей, которые смогут на нем работать. Диплом в такой ситуации подтверждает образование, но далеко не всегда означает, что выпускник готов сразу включиться в реальные процессы.

Особенно остро эту проблему чувствуют в узких ремесленных направлениях. Основательница кожевенной мастерской «КУНЧЕ» Карина Губайдуллина рассказала, что найти подготовленных специалистов практически невозможно. Работе с кожей редко обучают системно, поэтому необходимые навыки сотрудники получают уже в мастерской.

— Готовых специалистов в нашей сфере мало. Человека приходится брать и обучать всему с самого начала, показывать материалы, инструменты и технологию работы, — рассказала Карина Губайдуллина.

С другой стороной кадровой проблемы сталкивается производитель экипировки для единоборств и спортивной одежды Руслан Вафин. По его наблюдениям, молодым сотрудникам порой не хватает инициативы и готовности самостоятельно искать решение. Некоторые ждут подробных инструкций даже там, где нужно предложить собственный вариант.

Для небольшого бизнеса это особенно чувствительно. Предприниматель одновременно занимается производством, продажами, документами и развитием компании, а затем берет на себя еще и обучение сотрудников. Поэтому ценятся люди, которые задают вопросы, быстро осваивают новое и постепенно берут ответственность за результат.

Руслан Гаджиев также обратил внимание на то, что начинающему предпринимателю трудно развиваться в одиночку. Даже при наличии идеи и желания работать ему необходимы знания и опыт людей, которые уже прошли этот путь.

— Если у тебя нет знаний в той или иной области, очень важна помощь коллег, — отметил депутат.

Одним из решений может стать более тесное сотрудничество учебных заведений и предприятий.

По словам министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова, такие проекты в республике уже появляются. Студенты обучаются на современном оборудовании, а после выпуска могут продолжить работу на нем уже на производстве.

Так разрыв между учебной аудиторией и реальным бизнесом становится меньше. Однако полностью закончить обучение в день получения диплома уже не получится. Технологии и требования рынка меняются слишком быстро, поэтому и предпринимателю, и его сотрудникам приходится осваивать новые навыки на протяжении всей работы.

Искусственный интеллект возьмет рутину, но не создаст атмосферу

Фото: Владимир Васильев, www.tatar-inform.ru

Часть задач, на которые раньше предприниматель тратил несколько часов, сегодня можно решить за несколько минут. Молодые владельцы бизнеса используют искусственный интеллект, чтобы составлять документы, искать юридическую информацию, отвечать клиентам, планировать закупки и создавать визуальные решения.

Однако готовый ответ нельзя принимать на веру. Нейросеть может допустить ошибку, сослаться на устаревшие данные или предложить решение, которое не подходит конкретному бизнесу. Поэтому результат приходится проверять, особенно если речь идет о законах, договорах и финансах.

Полностью передать технологиям общение с клиентом тоже не получится. В сфере услуг человек приходит за качественным результатом, вниманием и атмосферой. Чат бот может ответить на стандартный вопрос, но не заметит настроение посетителя и не выстроит с ним доверительные отношения.

По мнению министра по делам молодежи Татарстана Азата Кадырова, знакомить школьников с искусственным интеллектом стоит уже с восьмого или девятого класса. Вместе с цифровыми инструментами важно развивать критическое мышление и учить детей безопасно работать с информацией.

Искусственный интеллект упрощает первые шаги в бизнесе и забирает часть рутины. Но принимать решения, отвечать за результат и выстраивать отношения с людьми по прежнему приходится самому предпринимателю.

Встреча показала, что молодому предпринимателю в Татарстане доступны гранты, консультации и образовательные программы. Однако поддержку проще получить, когда о своих сложностях говорят открыто.

Поэтому начинающим бизнесменам не стоит стесняться обращаться в Министерство по делам молодежи Татарстана, задавать вопросы и предлагать решения. Иногда развитие дела начинается именно с разговора с теми, кто может подсказать следующий шаг.

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