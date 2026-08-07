Сезон 2026-2027
Подборка компаний, магазинов и сервисов, которые помогут подготовиться к новому учебному году быстро, удобно и без лишних хлопот
Начать подготовку

07.08.2026, 16:30 · Дарина Говорухина

О проекте
Подготовка к школе — это не только покупка тетрадей и формы. Нужно собрать ребёнка, пройти необходимые обследования, выбрать рюкзак, обновить гардероб, найти кружки, подготовить рабочее место и ничего не забыть в предшкольной суете.
Проект «Скоро в школу» собрал компании и сервисы, которые помогут сделать подготовку к 1 сентября проще.
Частная школа «Академия образования Сократ будущего» — частная общеобразовательная школа в Казани, где дети получают сильную академическую базу без страха, давления и постоянной гонки за оценками.

Обучение строится на принципах гуманной педагогики Амонашвили и методике мышления роста: ребёнка учат воспринимать трудности как возможность стать сильнее. Для каждого ученика формируют индивидуальный образовательный трек, а рядом всегда находятся тьютор и психолог. В небольших классах до 16 человек педагоги могут уделять больше внимания каждому ребёнку.

Преимущества частной школы «Академия образования Сократ будущего»:
— школа работает с 2019 года, имеет лицензию и государственную аккредитацию
— обучение с 1 по 6 класс
— индивидуальный образовательный маршрут, классы до 16 человек, сопровождение психолога, тьюторы помогают развивать навыки будущего
— кружки и развитие навыков входят в стоимость
— безопасная среда без буллинга
Узнайте подробности о школе по номеру
+7 (939) 316-37-29
«КЛУМБА» — место трогательного общения цветов и людей. Компания каждый день служит живому общению, создавая возможности для людей выражать чувства и укреплять отношения через цветы.

Букеты и композиции «Клумбы» становятся частью значимых моментов — от повседневных проявлений заботы до важных событий. Бренд сочетает прямые поставки цветов, современные технологии и сервис, предлагая решения для частных и корпоративных клиентов.

Почему выбирают букеты от «Клумбы»:
— крупная сеть цветочных магазинов-баз из 24 точек по всей России
— собственная логистика без посредников
— своя школа флористики
— прямые и надёжные поставки цветов
— DIY-сервис для самостоятельного создания букетов
Choupette — российский бренд дизайнерской одежды для детей от 0 до 12 лет, который помогает собрать стильный и комфортный гардероб к новому учебному году.

С 2007 года бренд создает коллекции, в которых современный дизайн сочетается с качественными материалами и удобством для ребенка. Ежегодно Choupette выпускает 8 коллекций и более 600 моделей, ориентируясь на мировые тренды и потребности современных семей. Сегодня продукция бренда представлена более чем в 70 магазинах России и других стран, а высокое качество подтверждено престижными профессиональными наградами.

Преимущества Choupette:
— дизайнерская одежда для детей от 0 до 12 лет
— современные коллекции и актуальный дизайн
— качественные материалы и комфорт для ребенка
— более 600 моделей в каждом сезоне
— многократный лауреат премии «Золотой медвежонок» и обладатель международных отраслевых наград
Узнайте об актуальных акциях и специальных предложениях Choupette по ссылке
ADS — магазин оригинальной электроники в Казани, где можно подобрать iPhone, iPad или MacBook для школы, университета и работы. Здесь помогают выбрать технику, которая справится с учебными задачами и прослужит не один год.

С 2020 года ADS доверили свой выбор более 20 000 покупателей, а рейтинг магазина на Яндекс Картах составляет 5,0 на основе более 2000 отзывов. Перед покупкой каждое устройство можно проверить, а удобные условия оплаты позволяют приобрести технику без лишней нагрузки на бюджет.

Преимущества ADS:
— только оригинальная техника Apple
— только выгодные цены
— гарантия до 12 месяцев и рассрочка до 36 месяцев
— бесплатная проверка устройства перед оплатой
— Trade-In со скидкой до 90 000 ₽
— найдут для вас любое устройство
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LOOK Оптика — современная сеть салонов оптики в Казани, где помогают подобрать очки и контактные линзы для чёткого зрения, комфорта и уверенности каждый день.

Перед началом учебного года особенно важно позаботиться о зрении ребёнка и подобрать удобную коррекцию для занятий, чтения и работы за компьютером. Специалисты LOOK Оптики учитывают индивидуальные особенности, помогают выбрать подходящие линзы и оправу, которая будет комфортной в носке и дополнит образ школьника.

Преимущества LOOK Оптики:
— профессиональный и индивидуальный подбор
— качественные очковые и контактные линзы
— стильные оправы для разных образов
— внимание к здоровью и комфорту зрения
— современные салоны в Казани
Скидка 20% детские и подростковые оправы
Детская парикмахерская «Три пингвина» — место, где подготовка к школе начинается с аккуратной стрижки и хорошего настроения.

Здесь стригут мальчиков всех возрастов, а также пап, создавая комфортную атмосферу для всей семьи. Опытные мастера легко находят подход даже к самым маленьким гостям, поэтому визит проходит спокойно и без лишнего волнения. После стрижки каждого ребенка ждет приятный сладкий подарок, который делает посещение еще более запоминающимся.

Преимущества парикмахерской «Три пингвина»:
— стрижки для мальчиков любого возраста, а также их пап
— опытные мастера с индивидуальным подходом к детям
— сладкий подарок после каждой стрижки, мультфильмы на любой вкус
— доступные цены
— скидки для детей с инвалидностью
Доступна онлайн-запись по ссылке
Акция:
семейная стрижка «Папа + сын» всего 1100₽
PIONFLO — круглосуточный сервис доставки цветов, который поможет быстро подготовить красивый букет к 1 сентября, поздравлению учителя или другому важному школьному событию.

Здесь собирают трендовые композиции из свежих цветов, фотографируют готовый букет перед отправкой и доставляют его по указанному адресу в любое время дня и ночи. При заказе от 3000 ₽ доставка по городу занимает до 60 минут и предоставляется бесплатно, поэтому оформить подарок можно даже в последний момент.

Преимущества PIONFLO:
— круглосуточный прием и доставка заказов
— свежие и современные букеты
— фотография композиции перед отправкой
— бесплатная доставка за 60 минут при заказе от 3000₽
— выгодные условия заказа: бесплатная доставка за 60 минут при покупке от 3000₽, скидка 300₽ новым клиентам и кэшбэк 5% с каждой покупки
Цены действительны на момент публикации
Успейте оформить предзаказ к 1 сентября со скидкой 10% по промокоду SCHOOL
Предложение действует с 7 по 23 августа при заказе на сайте
Выбрать план обучения и кружки по душе
Купить школьную форму
Купить технику для выполнения домашки
Выбрать стильную оправу для очков
Сделать модную стрижку
Купить букет для учителя
Пусть этот учебный год будет наполнен открытиями, успехами и яркими воспоминаниями для вашего ребёнка
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