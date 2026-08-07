Частная школа «Академия образования Сократ будущего» — частная общеобразовательная школа в Казани, где дети получают сильную академическую базу без страха, давления и постоянной гонки за оценками.
Обучение строится на принципах гуманной педагогики Амонашвили и методике мышления роста: ребёнка учат воспринимать трудности как возможность стать сильнее. Для каждого ученика формируют индивидуальный образовательный трек, а рядом всегда находятся тьютор и психолог. В небольших классах до 16 человек педагоги могут уделять больше внимания каждому ребёнку.
Преимущества частной школы «Академия образования Сократ будущего»:
— школа работает с 2019 года, имеет лицензию и государственную аккредитацию
— обучение с 1 по 6 класс
— индивидуальный образовательный маршрут, классы до 16 человек, сопровождение психолога, тьюторы помогают развивать навыки будущего
— кружки и развитие навыков входят в стоимость
— безопасная среда без буллинга