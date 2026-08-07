Choupette — российский бренд дизайнерской одежды для детей от 0 до 12 лет, который помогает собрать стильный и комфортный гардероб к новому учебному году.



С 2007 года бренд создает коллекции, в которых современный дизайн сочетается с качественными материалами и удобством для ребенка. Ежегодно Choupette выпускает 8 коллекций и более 600 моделей, ориентируясь на мировые тренды и потребности современных семей. Сегодня продукция бренда представлена более чем в 70 магазинах России и других стран, а высокое качество подтверждено престижными профессиональными наградами.



Преимущества Choupette:

— дизайнерская одежда для детей от 0 до 12 лет

— современные коллекции и актуальный дизайн

— качественные материалы и комфорт для ребенка

— более 600 моделей в каждом сезоне

— многократный лауреат премии «Золотой медвежонок» и обладатель международных отраслевых наград