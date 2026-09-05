Домашний томатный соус получается слишком жидким: одна привычка только увеличивает время у плиты

Домашний томатный соус иногда приходится уваривать едва ли не часами: помидоры уже полностью разварились, кухня наполнилась паром, а в кастрюле по-прежнему остается слишком много жидкости. Причина может появиться еще до того, как томаты попадут на плиту.

Для соуса не стоит привычно доливать к свежим помидорам воду «на всякий случай». Спелые томаты при нагревании сами выделяют много сока. Добавленная вода не помогает им приготовиться быстрее — ее потом приходится выпаривать вместе с естественной влагой овощей.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Помидоры начинаю прогревать на небольшом огне вообще без воды. Первые несколько минут часто перемешиваю, а затем они дают столько собственного сока, что жидкости становится более чем достаточно».

Что понадобится

Примерно на 700–800 мл соуса:

спелые мясистые помидоры — 1,5 кг;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л. без горки;

черный перец — по вкусу;

сушеный базилик или орегано — 1 ч. л.

Количество соли и сахара лучше окончательно регулировать после уваривания: вкус соуса по мере испарения влаги становится более насыщенным.

Как приготовить густой томатный соус

Подготовьте помидоры. Вырежьте плодоножки и нарежьте томаты небольшими кусочками. При желании кожицу предварительно можно удалить. Обжарьте лук. В широкой кастрюле или сотейнике разогрейте масло. Добавьте мелко нарезанный лук и готовьте 4–5 минут до мягкости. Добавьте помидоры. Переложите их к луку без дополнительной воды. Первые минуты готовьте на небольшом огне и периодически перемешивайте. Дождитесь сока. Через несколько минут томаты начнут активно размягчаться и выделять жидкость. После закипания готовьте их около 15 минут. Измельчите массу. Используйте погружной блендер, чтобы получить однородную консистенцию. Уваривайте без крышки. Готовьте соус при спокойном кипении еще 20–30 минут. Добавьте соль, сахар, перец и сушеные травы. Добавьте чеснок. Измельченный зубчик положите за 3–5 минут до окончания приготовления. Готовый соус должен заметно задерживаться на ложке, а проведенная по дну лопатка — оставлять дорожку на несколько секунд.

Почему высокая узкая кастрюля тоже мешает

Скорость уваривания зависит не только от количества жидкости, но и от площади испарения. В глубокой узкой кастрюле влага уходит медленнее, поэтому густого соуса приходится ждать дольше.

Гораздо удобнее широкий сотейник или кастрюля с большим дном. Крышкой во время уваривания посуду закрывать не нужно: иначе значительная часть пара будет конденсироваться и возвращаться обратно.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Не пытаюсь ускорить процесс максимальным огнем. Когда соус уже густой, он начинает активно брызгать и легко пригорает ко дну. Лучше умеренное кипение, широкая посуда и регулярное перемешивание».

После остывания томатный соус станет немного гуще, поэтому превращать его на плите в плотную пасту не требуется. Такой вариант можно сразу использовать для макарон, пиццы, мяса или овощных блюд.

Может быть интересно: